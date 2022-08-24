Türkiye pazarına girmesi hedeflenen aspirin hasadı yapıldı - Son Dakika
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Türkiye pazarına girmesi hedeflenen aspirin hasadı yapıldı

24.08.2022 12:06
Türkiye pazarına girmesi hedeflenen aspirin hasadı yapıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde nisan ayında toprakla buluşan aspirin hasadı yapıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde nisan ayında toprakla buluşan aspirin hasadı yapıldı. Sayısız faydası bulunan aspir yağının Türkiye pazarına girmesi hedefleniyor.

Derince Belediyesi tarafından, İshakçılar merkezli Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar'ı kapsayan projede hayata geçen tesisleşme çalışması ile bölgeye Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri inşa edildi. Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri, içerisinde süt pastörizasyon tesisi, aspir yağı işleme ve değerlendirme tesisi ile mısır kurutma tesisini barındırıyor. Bölgeye ekonomik anlamda önemli değer katacak olan Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'nin bünyesinde yer alan süt pastörizasyon tesisi ünitelerinde kullanılacak makinelerin kurulumu da gerçekleştiriliyor.

Proje dolayısıyla Derince Belediyesi ekipleri, nisan ayı içerisinde Tahtalı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 25 dönümlük alana aspir tohumlarını ekmişti. Düzenli olarak bakımı ve kontrolleri yapılan tarlalarda ekilen aspir tohumlarının hasadı ise Derince Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı. İshakçılar ve bölgeyi tarım üssü haline getirecek projede hasadı yapılan ürünlerden oluşacak Taşköprü aspir yağının, çok önemli bir marka olarak Türkiye pazarına girmesi hedefleniyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye pazarına girmesi hedeflenen aspirin hasadı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye pazarına girmesi hedeflenen aspirin hasadı yapıldı - Son Dakika
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