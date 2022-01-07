Kocaeli Valisi Yavuz'dan ihracat yapan firmalara teşekkür ziyareti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ihracat yapan firmalara teşekkür ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, ülke ekonomisinin lokomotifi olan bilim, sanayi ve teknoloji şehri Kocaeli'nin üretimine, istihdamına ve ekonomisine katkılar sunan iş dünyasına olan ziyaret ve desteklerini sürdürüyor.

GÜBRETAŞ Yarımca Fabrikasını ziyaret eden Yavuz'a, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin de eşlik etti.

GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Karaman tarafından karşılanan Yavuz, fabrikayı ve limanı gezerek bilgi aldı.

Yavuz, sohbet ettiği fabrika çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Vali Yavuz, daha sonra Avrupa başta olmak üzere 105 ülkeye ihracat yapan Pimtaş Plastik İnşaat Malzeme Sanayi Tic. AŞ'yi ziyaret etti.

Pimtaş Plastik İnşaat Malzeme Sanayi Tic. AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz tarafından karşılanan Yavuz'a, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de eşlik etti.

Burada Tahmaz'dan bilgi alan Vali Yavuz, üretimi yerinde gözlemlemek için tesisleri gezdi.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, Kocaeli ???????ve ülke ekonomisine, gelişimine ve istihdamına katkı sunan iş insanlarına teşekkür ederek, üretimin bereketini yerinde gördüklerini belirtti.

Kocaeli gümrüklerinden yapılan dış ticaret verilerine değinen Yavuz, ülke dış ticaretinin yüzde 20'sinin, gümrüklerdeki vergi tahsilatının yüzde 23'ünün Kocaeli'den gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tavşancıl Spor Kulübü Derneğini de ziyaret eden Yavuz, vatandaşların taleplerini de dinledi.