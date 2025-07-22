Kocasinan'da 4. Lavanta Hasadı Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Kocasinan'da 4. Lavanta Hasadı Gerçekleşti

Kocasinan\'da 4. Lavanta Hasadı Gerçekleşti
22.07.2025 13:57  Güncelleme: 14:04
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Kocasinan Belediyesi, Erkilet'teki 38 bin metrekarelik Lavanta Bahçesi'nde 4. hasadı gerçekleştirerek, çiftçilere alternatif ürün çeşitliliği sunmaya devam ediyor. Lavanta, Kayseri halkı için görsel ve koku açısından değerli bir alan haline geldi.

Kocasinan Belediyesi'nin şehri renklendirmek ve çiftçilere alternatif ürün çeşitliliği sunmak amacıyla geçen yıl başlattığı 38 bin metrekare alanda 20 bin lavantanın yer aldığı 'Lavanta Bahçesi'nde 4. hasat yapıldı.

Erkilet Osmangazi Mahallesi'ndeki 2021 yılında oluşturulan 'Lavanta Bahçesi'nde ürünlerin hasadı yapıldı. 4 yıl önce çiftçilere örnek olması için oluşturulan alandaki lavantaların çiçeğinden, kokusundan ve yağından faydalanmak istediklerini kaydeden Kocasinan Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Eğitmeni Ali Oğuz, Lavanta Bahçesi'nin Kayserililer tarafından da çok sevildiğini kaydetti. Oğuz: "Kayseri'nin iklimi değişiyor. Biz de çiftçilerimize örnek olsun diye 38 bin metrekare alanımıza 20 bin fide şeklinde lavantalarımızı diktik. Çünkü uzun yıllar sürebilecek bir bitki. 2021 yılında başladık, bu yıl 4. hasadımızı yapacağız. Burada hem Erkilet halkına hem de Kayseri'ye görsel bir şölen sunmak istedik. Lavantanın kokusundan, çiçeğinden, yağından faydalanmalarını istedik. Dış çekime gelip fotoğraf çektirenler çok, yağını kullananlar çok. Bu yıl hasadımızı Yediveren Bayan Kooperatifimize vereceğiz. Hem bayan kooperatifinin kalkınması için, hem çiftçilerimizin kalkınması için elimizden gelen desteği yapıyoruz. Onlar da gerek yağını çıkartarak, endüstriyel bir şirketle anlaşıp kolonyalarını yaptırarak veya buket halinde çiçek olarak değerlendirebilirler" dedi.

"Kayserililer çok memnun"

Vatandaşların hem kokusundan hem de görselliğinden memnun olduklarını da sözlerine ekleyen Oğuz; "Vatandaşlarımız hem kokusundan hem görsel şöleninden çok memnun. Bir de sineklere karşı savunma sistemi olduğu için etrafta sinek nadir bulabilirsiniz. Onun için yakın çevre bu uygulamadan çok memnun" ifadelerini kullandı.

"Lavantadan faydalanmak için gelip topluyorum"

Lavantanın birçok soruna iyi geldiğini öğrendikten sonra faydalanmak için bahçeye gelerek topladığını ifade eden Mükremin Özlü ise; "TOKİ mahallesinde oturuyorum, uyku problemim vardı. Uyku problemine en iyi gelebilecek bitkileri araştırırken lavantanın çok iyi geldiğini, bulunduğumuz ortamdaki havayı temizlediğini duymuştum. Erkilet'te Lavanta Bahçesi olduğunu öğrendim. Zaman zaman buraya gelip topluyorum. Bugün de hasat zamanına denk gelmişiz. Toplayıp evime götüreceğim. Uyku problemim olduğu zaman yine lavantayı odamda kullanacağım. Sadece uyku problemiyle kalmıyor; lavantanın faydalarını araştırırken birçok şeyde faydası olduğunu öğrendim. Stresi azaltması, bulunduğu ortama böceklerin yaklaşmaması, saç derisine iyi geldiğini öğrendim. Cilt bakımı için de kullanılıyormuş. Faydalanmak için geldim, lavantayı topladım. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kocasinan'da 4. Lavanta Hasadı Gerçekleşti - Son Dakika

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