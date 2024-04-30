Kocasından miras kalan kasap dükkanını 8 yıldır kızları ile birlikte işletiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kocasından miras kalan kasap dükkanını 8 yıldır kızları ile birlikte işletiyor

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Ordu'da kanser hastalığı nedeniyle eşini kaybeden Saniye Bayburt, kocasından miras kalan kasap dükkanını kızları ile birlikte 8 yıldır işletiyor. Bayburt, eşinin mirasını en güzel şekilde yaşatmak için ailecek çalıştıklarını belirtiyor. Kızları ile birlikte müşterilere hizmet veren Bayburt, dışarıdan işçi almadıklarını ve torunlarının da zaman zaman işyerinde yardımcı olduğunu söylüyor.

30.04.2024 12:01
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Kocasından miras kalan kasap dükkanını 8 yıldır kızları ile birlikte işletiyor

ORDU - Ordu'da 8 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle eşini kaybeden Saniye Bayburt, kocasından miras kalan kasap dükkanını kızları ile birlikte işletiyor. Bayburt, eşinin mirasını en güzel şekilde yaşatmak için ailecek çalıştıklarını belirtiyor.

Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde yaşayan Saniye Bayburt, evlendiklerinde kasap olan eşinin yanına yardıma giderek, bu işi öğrendi. Sonrasında kendilerini ait işyerini açan çift, bir süre bu şekilde çalıştı. Ancak Saniye Bayburt'un eşi 8 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Eşinin yıllardır işlettiği kasap dükkanını kapatmak yerine kızları ile birlikte devam ettirmeyi düşünen Saniye Bayburt, kocasının mirasını kızlarını ile birlikte başarılı bir şekilde yürütmenin haklı gururunu yaşıyor.

Kızları ile birlikte işyerinde müşterilere hizmet veren Bayburt etleri parçalıyor, pişiriyor ve servis ediyor. Çocuklarının da baba mirası bu işte çalışmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Bayburt, dışarıdan işçi almadıklarını, kimi zaman torunlarının da işyerinde vakit geçirdiklerini belirtiyor.

"Burası eşimden bize emanet"

Eşinin vefatından sonra işyerini çalıştırmayı sürdürdüklerini ve dışarıdan işçi almadıklarını söyleyen Saniye Bayburt, "Evlendiğimizde eşim kasaptı, onunla beraber yardım için çalışarak bu işi öğrendim. Bu işyerini açtığımız yıl eşim rahatsızlandı, 4 sene 2 ay yaşadı, sonrasında vefat etti. Ben de bırakmaktansa kızlarımla birlikte devam etmeye karar verdim. Eşim vefat edeli 8 yıl oldu ve o günden bu yana kızlarımla birlikte işyerimizi çalıştırıyoruz. Dışarıdan işçi almadık, kimi zaman torunlarım da yardımcı oluyor, hep birlikte çalışıyoruz. Burası eşimden bize bir emanet, o nedenle devam ettirmek istiyorum" diye konuştu.

"İnsanlar kasap reyonunda bizleri görünce şaşırsa da olumlu tepkiler alıyoruz"

Saniye Bayburt'un kızı Betül Ünlü ise çocukluğundan itibaren babalarının yanında olduklarını ve bu işi yaptıklarını söyledi. Babasının vefatının ardından annesi ile birlikte baba mirası işyerini çalıştırmayı sürdürdüklerini ifade eden Ünlü, "Güzel ilerliyor, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Babamın emanetini güzel bir şekilde sürdürdüğümüzü düşünüyoruz. Bazı müşterilerimiz kasap olarak kadınları görünce şaşırıyor ama güzel de yorumlar alıyoruz, o nedenle mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Bayburt, Miras, Ordu, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kocasından miras kalan kasap dükkanını 8 yıldır kızları ile birlikte işletiyor - Son Dakika

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