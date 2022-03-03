Koçtaş'tan geri dönüşüm ve ileri dönüşüm önerileri - Son Dakika
Üye Girişi

Koçtaş'tan geri dönüşüm ve ileri dönüşüm önerileri

03.03.2022 10:33
Koçtaş'tan geri dönüşüm ve ileri dönüşüm önerileri

Koçtaş, sürdürülebilir yaşama katkıda bulunmak isteyenlere geri dönüşüm ve ileri dönüşüm önerileri sunuyor.

Koçtaş, sürdürülebilir yaşama katkıda bulunmak isteyenlere geri dönüşüm ve ileri dönüşüm önerileri sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, parlak malzemeyle kaplı kutular, yumurtalık ya da bardak gibi strafordan yapılma eşyalar, seramik mutfak malzemeleri ve bazı plastik oyuncaklar gibi geri dönüştürülemeyen malzemeler ileri dönüşüm önerileri sunuluyor.

Öneriler sayesinde kullanılmayan eşyaları atmak yerine yeniden değerlendirmek mümkün oluyor.

İhtiyaç duyulan bir eşyayı ileri dönüşümle elde etmenin, "ham madde ve enerji kaynaklarını korumak, geri dönüştürülemeyen malzemeleri yeniden kullanarak atıkları azaltmak ve karbon emisyonunun azalmasına destek olmak" gibi pek çok faydası bulunuyor.

Koçtaş uzmanları, bir mobilya satın almadan önce evde kullanılmayan mobilyaları incelemeyi ve eskitme yöntemini kullanarak dönüştürmeyi tavsiye ediyor. Giysi, çanta, örtü ve yastık kılıfı gibi eskiyen eşyaları da yeniden dönüştürmek mümkün oluyor. Mutfak gibi evlerde atık miktarının yüksek olduğu alanlarda bir kutu yardımıyla kavanoz, yumurtalık gibi atıkları biriktirerek kullanmak da alternatifler arasında bulunuyor.

Alışverişlerde geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen eşyaların tercih edilmesi öneriliyor.

Cam, plastik, karton, çelik, alüminyum ve kağıt ürünlerin geri dönüşüm kutularına atılması ya da temasa geçerek belediye ekiplerine teslim edilmesi büyük önem taşıyor.

YORUMLAR
500
Bilecik'te seramik fabrikası işçilerinin servisi devrildi: 6 yaralı Bilecik'te seramik fabrikası işçilerinin servisi devrildi: 6 yaralı Son dakika haberleri | İşçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı Son dakika haberleri | İşçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

geri dönüşüm, Seramik, Koçtaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koçtaş'tan geri dönüşüm ve ileri dönüşüm önerileri - Son Dakika


Son Dakika
10:28 Toplu mezarlar Rus askerinin cansız bedeni ile doluyor!
10:24 Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu! Ev sahipleri en fazla yüzde 25,98 zam yapabilecek
10:22 Rusların ele geçirdiği Kherson şehri "Ukrayna'nın dünyaya açılan kapısı" olarak biliniyor
10:19 Manchester United Löw'ü yanında görmek istiyor! Fenerbahçe bu durumda ne yapıyor?
10:15 Isparta'da kabus geri dönüyor: Kar geldi, elektrikler gitti! Muhtar, mahalleliyi tellere kar topu atmaya çağırdı
10:08 Yol ortasında dehşet saçtı, husumetlisini planlayarak öldürdü!
10:06 Son dakika: şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE yüzde 4,81 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı
10:03 Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi!
09:54 Zelenskiy, 15 Ukraynalı askere Kahramanlık unvanı verdi!
09:28 Putin'in amacı Zelenski'yi devirip, yerine Yanukoviç'i geçirmek! Ukrayna medyasının iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 10:41:26. #1.13#
SON DAKİKA: Koçtaş'tan geri dönüşüm ve ileri dönüşüm önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement