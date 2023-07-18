Kolaya yapılan zamla 2.5 litrelik kola 43 liraya çıktı - Son Dakika
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Kolaya yapılan zamla 2.5 litrelik kola 43 liraya çıktı

18.07.2023 15:09

KDV ve ÖTV oranlarındaki artışlar nedeniyle kolayı da etkiledi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın paylaştığı görselde, 2.5 litrelik kola ve gazlı içeceklerin 43 liraya, 2.5 litrelik gazozun 41.5 liraya, 1.75 litrelik kola ve gazlı içeceklerin 32 liraya ve 1 litrelik içeceklerin ise 25 liraya yükseldiği görüldü.

KDV ve ÖTV oranlarındaki artışlar en çok tüketilen içecekler arasında yer alan kolayı da etkiledi. Yeni yapılan zamla 2.5 litrelik kola, 43 liradan satılmaya başlandı. Söz konusu zamlı listeyi, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından paylaştı.

1 LİTRESİ 25 LİRA OLDU

"Son güncellenen vergi düzenlemesiyle raflara yansıyan kola zam geçişleri" diyerek tweet atan Aybaş'ın paylaştığı görselde, 2.5 litrelik kola ve gazlı içeceklerin 43 liraya, 2.5 litrelik gazozun 41.5 liraya, 1.75 litrelik kola ve gazlı içeceklerin 32 liraya ve 1 litrelik içeceklerin ise 25 liraya yükseldiği görüldü.

İşte Aybaş'ın paylaştığı o liste;

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Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kolaya yapılan zamla 2.5 litrelik kola 43 liraya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolaya yapılan zamla 2.5 litrelik kola 43 liraya çıktı - Son Dakika
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