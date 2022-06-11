Kolombiya'da Uluslararası Otomotiv Fuarı sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya'da Uluslararası Otomotiv Fuarı sona erdi

11.06.2022 05:32
Kolombiya'da Uluslararası Otomotiv Fuarı sona erdi

Kolombiya'da, ulusal ve uluslararası 250'den fazla firmanın katılımıyla 8 Haziran'da başlayan "Uluslararası Otomotiv Fuarı" (AUTOPARTES) tamamlandı.

Kolombiya'da, ulusal ve uluslararası 250'den fazla firmanın katılımıyla 8 Haziran'da başlayan "Uluslararası Otomotiv Fuarı" (AUTOPARTES) tamamlandı.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'deki Plaza Mayor etkinlik alanında düzenlenen fuarda, Türk firmaları stantlarına yoğun ilgi gösterildi.

Türkiye'den 9 yerli firmanın katıldığı organizasyonda, Türk yatırımcılar, AA muhabirine fuara ilişkin izlenimlerini ve beklentilerini anlattı.

Özgayd Otomotiv Genel Müdürü Mustafa Selim Yavuz, ilk kez Kolombiya'da bir fuara katıldıklarını vurgulayarak, "Kolombiya piyasasını canlı ve hareketli gördük. Buraya ürün satmak ve ürün çeşitliliğinin devamını sağlamak için geldik." ifadesini kullandı.

Van Pres Oto Yedek Parça Genel Müdürü Mahmut Bozkurt, Kolombiya piyasasının kendileri için iyi bir pazar olduğunu dile getirerek, ileriye dönük çok daha büyük işler yapmak istediklerini söyledi.

"Hedefimiz Kolombiya ve Latin Amerika pazarında büyümek"

TCM Motorlu Araçlar Yöneticisi Hacı Yılmaz, Kolombiya'ya otomotiv yedek parça satışı yaptıklarını hatırlatarak, "Son 5 yıldır Kolombiya pazarına kamyon, otobüs ve iş makinası yedek parçalarının ihracatını yapıyoruz. Hedefimiz Kolombiya ve Latin Amerika pazarında daha da büyümektir." dedi.

Emek Petrol Ürünleri Genel Müdürü Simay Kurtuluş Sakca, Kolombiya'ya çok umutlu geldiklerini söyleyerek, bayi arayışı içinde olduklarını bildirdi.

"Ekonomisi son derece düzgün ve iyi pazar"

İstanbul Klas Otomotiv'in sahibi Mehmet Ali Gil, 43 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydederek, "Türkiye otomotivde hak ettiği yeri çok bulmamasına rağmen dünya ölçeğinde önemli bir üreticidir. Kolombiya'yı yaklaşık 10 yıldır tanıyorum, ekonomisi son derece düzgün ve iyi bir pazardır." diye konuştu.

Kaya Plastik Otomotiv Yöneticisi Aydın Kaya, Güney Amerika'da Arjantin, Brezilya ve Ekvador'la çalıştıklarını paylaşarak, şunları aktardı:

"Buraya bilinçli olarak geldik, bu pazarda var olmayı düşünüyoruz. Buraya gelen ziyaretçi kitlesinden ve bize yönelik ilgiden memnunuz."

Pleksan Dış Ticaret Müdürü Uğur Hatem Yaşar, fuarın oldukça verimli geçtiğine dikkati çekerek, başta Kolombiya olmak üzere Arjantin, Paraguay, Brezilya, Venezuela ve Ekvador'a ihracat yapmak için görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Fuara, Türkiye dahil Avrupalı, Amerikalı ve Asyalı yatırımcılarından oluşan 15 ülkeden çok sayıda şirket katıldı.

Güney Amerika'nın önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen etkinliğin 20 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildiği değerlendirildi.

YORUMLAR
500
'Uluslararası Medya Eğitim Kampı' sona erdi 'Uluslararası Medya Eğitim Kampı' sona erdi '11. Uluslararası Dergi Fuarı' başladı '11. Uluslararası Dergi Fuarı' başladı Uluslararası Fuar Organizatörü Denizcilikte Çin-Yunanistan İşbirliğini Övdü Uluslararası Fuar Organizatörü Denizcilikte Çin-Yunanistan İşbirliğini Övdü
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kolombiya'da Uluslararası Otomotiv Fuarı sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 05:36:00. #1.11#
SON DAKİKA: Kolombiya'da Uluslararası Otomotiv Fuarı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement