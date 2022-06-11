Kolombiya'da Uluslararası Otomotiv Fuarı sona erdi

Kolombiya'da, ulusal ve uluslararası 250'den fazla firmanın katılımıyla 8 Haziran'da başlayan "Uluslararası Otomotiv Fuarı" (AUTOPARTES) tamamlandı.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'deki Plaza Mayor etkinlik alanında düzenlenen fuarda, Türk firmaları stantlarına yoğun ilgi gösterildi.

Türkiye'den 9 yerli firmanın katıldığı organizasyonda, Türk yatırımcılar, AA muhabirine fuara ilişkin izlenimlerini ve beklentilerini anlattı.

Özgayd Otomotiv Genel Müdürü Mustafa Selim Yavuz, ilk kez Kolombiya'da bir fuara katıldıklarını vurgulayarak, "Kolombiya piyasasını canlı ve hareketli gördük. Buraya ürün satmak ve ürün çeşitliliğinin devamını sağlamak için geldik." ifadesini kullandı.

Van Pres Oto Yedek Parça Genel Müdürü Mahmut Bozkurt, Kolombiya piyasasının kendileri için iyi bir pazar olduğunu dile getirerek, ileriye dönük çok daha büyük işler yapmak istediklerini söyledi.

"Hedefimiz Kolombiya ve Latin Amerika pazarında büyümek"

TCM Motorlu Araçlar Yöneticisi Hacı Yılmaz, Kolombiya'ya otomotiv yedek parça satışı yaptıklarını hatırlatarak, "Son 5 yıldır Kolombiya pazarına kamyon, otobüs ve iş makinası yedek parçalarının ihracatını yapıyoruz. Hedefimiz Kolombiya ve Latin Amerika pazarında daha da büyümektir." dedi.

Emek Petrol Ürünleri Genel Müdürü Simay Kurtuluş Sakca, Kolombiya'ya çok umutlu geldiklerini söyleyerek, bayi arayışı içinde olduklarını bildirdi.

"Ekonomisi son derece düzgün ve iyi pazar"

İstanbul Klas Otomotiv'in sahibi Mehmet Ali Gil, 43 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydederek, "Türkiye otomotivde hak ettiği yeri çok bulmamasına rağmen dünya ölçeğinde önemli bir üreticidir. Kolombiya'yı yaklaşık 10 yıldır tanıyorum, ekonomisi son derece düzgün ve iyi bir pazardır." diye konuştu.

Kaya Plastik Otomotiv Yöneticisi Aydın Kaya, Güney Amerika'da Arjantin, Brezilya ve Ekvador'la çalıştıklarını paylaşarak, şunları aktardı:

"Buraya bilinçli olarak geldik, bu pazarda var olmayı düşünüyoruz. Buraya gelen ziyaretçi kitlesinden ve bize yönelik ilgiden memnunuz."

Pleksan Dış Ticaret Müdürü Uğur Hatem Yaşar, fuarın oldukça verimli geçtiğine dikkati çekerek, başta Kolombiya olmak üzere Arjantin, Paraguay, Brezilya, Venezuela ve Ekvador'a ihracat yapmak için görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Fuara, Türkiye dahil Avrupalı, Amerikalı ve Asyalı yatırımcılarından oluşan 15 ülkeden çok sayıda şirket katıldı.

Güney Amerika'nın önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen etkinliğin 20 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildiği değerlendirildi.