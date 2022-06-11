Kolombiya'da Uluslararası Otomotiv Fuarı sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya'da Uluslararası Otomotiv Fuarı sona erdi

11.06.2022 20:38
Kolombiya'da Uluslararası Otomotiv Fuarı sona erdi

Kolombiya'da, ulusal ve uluslararası 250'den fazla firmanın katılımıyla 8 Haziran'da başlayan "Uluslararası Otomotiv Fuarı" (AUTOPARTES) tamamlandı.

Kolombiya'da, ulusal ve uluslararası 250'den fazla firmanın katılımıyla 8 Haziran'da başlayan "Uluslararası Otomotiv Fuarı" (AUTOPARTES) tamamlandı.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'deki Plaza Mayor etkinlik alanında düzenlenen fuarda, Türk firmaları stantlarına yoğun ilgi gösterildi.

Türkiye'den 9 yerli firmanın katıldığı organizasyonda, Türk yatırımcılar, AA muhabirine fuara ilişkin izlenimlerini ve beklentilerini anlattı.

Özgayd Otomotiv Genel Müdürü Mustafa Selim Yavuz, ilk kez Kolombiya'da bir fuara katıldıklarını vurgulayarak, "Kolombiya piyasasını canlı ve hareketli gördük. Buraya ürün satmak ve ürün çeşitliliğinin devamını sağlamak için geldik." ifadesini kullandı.

Van Pres Oto Yedek Parça Genel Müdürü Mahmut Bozkurt, Kolombiya piyasasının kendileri için iyi bir pazar olduğunu dile getirerek, ileriye dönük çok daha büyük işler yapmak istediklerini söyledi.

"Hedefimiz Kolombiya ve Latin Amerika pazarında büyümek"

TCM Motorlu Araçlar Yöneticisi Hacı Yılmaz, Kolombiya'ya otomotiv yedek parça satışı yaptıklarını hatırlatarak, "Son 5 yıldır Kolombiya pazarına kamyon, otobüs ve iş makinası yedek parçalarının ihracatını yapıyoruz. Hedefimiz Kolombiya ve Latin Amerika pazarında daha da büyümektir." dedi.

Emek Petrol Ürünleri Genel Müdürü Simay Kurtuluş Sakca, Kolombiya'ya çok umutlu geldiklerini söyleyerek, bayi arayışı içinde olduklarını bildirdi.

"Ekonomisi son derece düzgün ve iyi pazar"

İstanbul Klas Otomotiv'in sahibi Mehmet Ali Gil, 43 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydederek, "Türkiye otomotivde hak ettiği yeri çok bulmamasına rağmen dünya ölçeğinde önemli bir üreticidir. Kolombiya'yı yaklaşık 10 yıldır tanıyorum, ekonomisi son derece düzgün ve iyi bir pazardır." diye konuştu.

Kaya Plastik Otomotiv Yöneticisi Aydın Kaya, Güney Amerika'da Arjantin, Brezilya ve Ekvador'la çalıştıklarını paylaşarak, şunları aktardı:

"Buraya bilinçli olarak geldik, bu pazarda var olmayı düşünüyoruz. Buraya gelen ziyaretçi kitlesinden ve bize yönelik ilgiden memnunuz."

Pleksan Dış Ticaret Müdürü Uğur Hatem Yaşar, fuarın oldukça verimli geçtiğine dikkati çekerek, başta Kolombiya olmak üzere Arjantin, Paraguay, Brezilya, Venezuela ve Ekvador'a ihracat yapmak için görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Fuara, Türkiye dahil Avrupalı, Amerikalı ve Asyalı yatırımcılarından oluşan 15 ülkeden çok sayıda şirket katıldı.

Güney Amerika'nın önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen etkinliğin 20 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildiği değerlendirildi.

YORUMLAR
500
Efes-2022 başarıyla sona erdi Efes-2022 başarıyla sona erdi Efes-2022 Tatbikatı başarıyla sona erdi Efes-2022 Tatbikatı başarıyla sona erdi
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kolombiya'da Uluslararası Otomotiv Fuarı sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 20:42:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kolombiya'da Uluslararası Otomotiv Fuarı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement