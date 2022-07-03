Kolonyadan sonra parfüm üretimi başladı - Son Dakika
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Kolonyadan sonra parfüm üretimi başladı

03.07.2022 13:03
Kolonyadan sonra parfüm üretimi başladı

Mardin'de çeşitli kolonyalar üreten Dr. Mars Kolonyaları şimdi de parfüm üretimine başladı.

Mardin'de çeşitli kolonyalar üreten Dr. Mars Kolonyaları şimdi de parfüm üretimine başladı.

Mardin'de her çeşit meyve, bitki ve güzel kokan maddelerden elde edilen kolonyalar Dr. Mars markası ile hizmete sunulmuştu. Şimdi ise Dr. Mars parfüm üretimine başladı. Kadın ve erkeklere hitap eden parfümler alıcıları tarafından ilgi görüyor. Dr. Mars kolonyaları sahibi Hamdullah Adsoy, "Kolonya üretiminden sonra parfüm üretimine başladık. Korkularımız kullanıcıları tarafından ilgi görüyor. Hepsi birbirinden özel parfümler, müşterilerimize hayırlı olsun" dedi. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kolonyadan sonra parfüm üretimi başladı - Son Dakika

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