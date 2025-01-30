Komagene, Global Brands Awards'da Ödül Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Komagene, Global Brands Awards'da Ödül Aldı

Komagene, Global Brands Awards\'da Ödül Aldı

Komagene, 'En İnovatif Yeme-İçme Markası' ödülünü kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

30.01.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fast food markası Komagene, dünyanın önemli ödüllerinden biri olan Global Brands Awards ödülüne layık görüldü.

İngiltere'nin prestijli yayınlarından Global Brands Magazine tarafından verilen "En İnovatif Yeme-İçme Markası" ödülünü Türkiye'den Komagene ödüle layık görüldü. Yapılan açıklamaya göre; müşteri memnuniyetini üst seviyede tutan marka, inovasyon alanındaki çalışmalarını da sürdürüyor. Marka, son dönemde gerçekleştirdiği stratejik iş birlikleri ve ürün portföyüne eklediği ürünleri ile öne çıkıyor.

Komagene Genel Müdür Yardımcısı Semiha Demiral, aldıkları ödül ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu ödül, Türkiye'den sadece Komagene'ye verildi. Ancak sadece markamız için değil, Türkiye'nin geleneksel lezzetlerini dünyaya taşıyan tüm markalar için büyük bir gurur kaynağıdır. Komagene olarak, kalite, lezzet ve inovasyonu işimizin merkezine koyarak tüketicilerimize her zaman en iyisini sunmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Üretim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Komagene, Global Brands Awards'da Ödül Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:15 1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak 1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
12:46 ABD’de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı
11:11 Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:57 Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
21:43 Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek
21:20 İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş
21:14 Öldürene ödül vaadi “Bitirim 3’lü“den kan donduran cinayet planı Öldürene ödül vaadi! "Bitirim 3'lü"den kan donduran cinayet planı
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 15:35:17. #1.11#
SON DAKİKA: Komagene, Global Brands Awards'da Ödül Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.