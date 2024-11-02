Kombide Bakım İle Tasarruf Yapın - Son Dakika
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Ekonomi

Kombide Bakım İle Tasarruf Yapın

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Uzmanlar, kombi bakımının faturada yüzde 30 tasarruf sağladığını vurguladı.

02.11.2024 09:50
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Doğalgazda yüzde 30'a kadar tasarruf uyarısı

KONYA - Konya'da hava sıcaklıkları düşerken, uzmanlar kullanılmaya başlayan kombilerin bakımının zamanında yapılmasıyla doğalgaz faturalarında yüzde 30'a kadar tasarruf sağlanabileceği uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı şu günlerde kış hazırlığı listesinin başında kombi bakımı da bulunuyor. Ev ve iş yerinde kombi kullanan vatandaşlar ısınmak için cihazını açmaya başladı. Uzmanlar, her yıl düzenli olarak kombi bakımlarına dikkat çekiyor. Kombi bakımları yaptırılmadığı takdirde faturalar daha da kabarabiliyor.

"Tüketici için çok sağlıklı ve ekonomik anlamda da fayda göreceğine inanıyoruz"

Her yıl bakımların periyodik olarak yapılmasında fayda olduğuna dikkat çeken Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügül, "Bakım yapıldığı takdirde yüzde 30 gibi faturaya tasarruf olarak yansıyacağını sizler de göreceksiniz. Kalorifer petek temizlemeleri, kombi bakımlarımızı her yıl yapmamızda fayda var. Tüketici için çok sağlıklı ve ekonomik anlamda da fayda göreceğine inanıyoruz. Suyumuz da kireçli olduğu için etkiler. Petek temizliği de kesinlikle her yıl yapmamız gerekiyor. Bu temizlikleri yetkili servislere yaptırmak gerekir, korsan olmayan kişilere yaptırmamız gerekiyor. İnternet arama motorlarında böyle reklam verenler oluyor hiçbir şekilde merdiven altı diye tabir ettiğimiz kişiler tarafından yapılmaması gerekiyor. Yapıldığı takdirde kombiye de zarar vermiş oluyor ve hiçbir şey yapılmamış oluyor. Bunu yetkili kişilere yaptırmak gerekiyor. Vatandaşlarımız odamızdan gerekirse destek alabilirler. Vatandaşlarımız, odamızı arayarak bu kişilerin iletişimini bizden temin edebilirler" dedi.

"Bakım yapılmazsa cihaz zarar görüp daha fazla bir maliyetle zarar görebilirler"

Oda Başkanı Mehmet Ünlügül, "Kombilerin içinde eşanjörler var, kartlar var, hafıza kartları var. Bunlarla alakalı kombi bakımlarının güvenilir kişilere yaptırılması gerek. Aksi takdirde bunlar zarar görüp daha fazla bir maliyetle zarar görebilirler. O yüzden her yıl bakım yapılması için önerilerimiz bu yüzden. Kombimizin uzun vadeli gidebilmesi için kartların uzun vadeli kullanılması ve daha güzel ısı alabilmeleri açısından özellikle her yıl bakımların yapılmalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bakımın yapılmamasında yakıtta özellikle yüzde 30 gibi tasarruf etmemiş oluruz"

Kombi bakımının cihazın daha rahat ve verimli çalışmasında büyük etkisi olduğuna dikkat çeken Kombi Bakım Uzmanı Mustafa Tunaşam da, "Kombi bakımında yapılması gereken bunların plakalı eşanjörü, filtresi, yanış ayarları ve genleşme tankının havasının kontrolleri yapılması gereken önemli işlemler. Bunlar yapılmadığı takdirde ve tesisatın kirlilik durumuna göre tesisatın suyunu boşaltıp tekrar su basıp ve koruyucu ilaçlarımız var bu ilaçların kullanılmasında fayda var tesisatın temiz kalması adına. Tesisat temizliğinden sonra bu ilacı da uygulama yaparsak cihazımız ve peteğimiz daha uzun ömürlü olur. Kışın ortasında arıza oranı cihazın yükselir. Yani gece saatinde, pazar günü cihaz arıza verir ve bu da kışın soğukta kalmanıza neden olur. Teknisyen arkadaşlarımızın yoğunluğundan dolayı gecikmeler olabilir. Buna maruz kalmamak için kış tam anlamıyla girmeden önce yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Gaz kaçakları kontrolü olmamış olabilir, gaz kokusuyla karşılaşabiliriz. Allah korusun daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalabiliriz. Artı kışın ortasında veya gece yarısında su kaçaklarıyla mücadele ediyor olabiliriz. O yüzden dolayı bunlara itina göstermemizde fayda var. Bakımın yapılmamasında yakıtta özellikle yüzde 30 gibi tasarruf etmemiş oluruz. Peteklerde ısınmama gibi şikayetlerle karşı karşıya kalınabilir. Bunları yaptırırsak hem evimiz daha rahat ısınır, hem de kombimiz rahat çalışır. Yakıttan da tasarruf etmiş oluruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, Çevre, Yaşam, Konya, Son Dakika

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