Kompen yeni serileriyle Avrasya 2021 Fuarı'na katıldı

BERA Holding'in iştiraki olan plastik kapı ve pencere doğrama sektöründe faaliyet gösteren Kompen, sektörle ilgili düzenlenen Avrasya 2021 Fuarında ilgi odağı oldu. Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, pandemi kurallarına uygun gerçekleşen fuarda sektördeki yenilikleri takip etme ve ürünleri yerli-yabancı ziyaretçilere tanıtma imkanı bulduklarını söyledi.

Pencere, kapı ve cam sektörlerinin tüm paydaşlarının desteği ile Avrasya bölgesinin alanındaki en kapsamlı ihtisas fuarları olan Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl da sektör profesyonellerini, konusunda uzman katılımcılarıyla buluşturdu. Her yılın ilk çeyreğinde düzenlenen ve geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleşemeyen Avrasya Pencere Fuarı bu yıl 3-6 Kasım tarihlerinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar, titiz ve gayretli çalışmalar sonucu uluslararası düzeyde bilinirliğini artan, canlı fuarın gücüyle dijital uygulamaların yenilikçi yüzünün bir araya getirildiği 'Hibrit Fuar Modeli' ile katılımcılara yeni deneyimler sundu. Önceki yıllara kıyasla daha büyük bir stantta ürünlerini sergileyen Bera Holding iştiraki Kompen, bu yıl da yurt içi ve yurt dışından birçok ziyaretçinin ilgi odağı olmayı başardı. Sektörün öncü dernekleri PÜKAD, PÜKAB ve GALSİAD iş birliği ile 'Yeni Nesil Fuarcılık' uygulamalarının yer aldığı fuarda, yeni dönemin tüm gereksinimlerini kapsayan önlemler ile güvenli bir fuar deneyimi sağlandı.

YENİLİKLER SERGİLENDİ

Son teknoloji kullanılarak geliştirilen, inovasyon harikası ürünlere ev sahipliği yapan fuarın açılışında; sektör profesyonellerinin yanı sıra katılımcı firmalar da yer aldı. Pencere, cam ve kapı endüstrisinin tüm yeniliklerini eş zamanlı olarak bir araya getiren fuar kapsamında, pencere sistemlerinden aksesuarlara, üretim teknolojilerinden cam ürünlerine geniş bir yelpazede ürünler sergilendi.

KOMPEN İLGİ ODAĞI OLDU

Fuara bu yıl yeni serileriyle damga vuran Kompen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Son yıllarda talep gören prestij serileri Noble ve Advance ile 3 raylı sürme kasa, dışa açılım pencere kanadı ve paralel sürme ziyaretçilerin odak noktası oldu. Yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarının görüşüldüğü fuar ile ilgili genel bir değerlendirme yapan Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, pandemi kurallarına uygun gerçekleşen fuarda sektördeki yenilikleri takip etme ve ürünleri yerli-yabancı ziyaretçilere tanıtma imkanı bulduklarını söyledi. Kompen olarak, inovasyona ve müşteri talebi odaklı yeni serilere önem verdiklerini ifade Küçükşehir, ihracat ve yeni ürün odaklı olarak istikrarlı şekilde büyümeye devam edeceklerinin söyledi.