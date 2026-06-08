Kömür Fiyatları 2,5 Yılın Zirvesinde - Son Dakika
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Kömür Fiyatları 2,5 Yılın Zirvesinde

08.06.2026 16:52
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Newcastle kömür fiyatları 152,25 dolara çıkarak son 2,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Asya piyasaları için referans kabul edilen Newcastle kömür haziran vadeli kontratı, 152,25 dolara ulaşarak son 2,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Newcastle kömür vadeli işlemleri 5 Haziran'da ton başına 148,75 dolardan kapanmıştı. Söz konusu fiyat bugün TSİ 16.10 itibarıyla yüzde 1,51 artarak 152,25 dolar oldu. Bu rakam, 3 Aralık 2023'ten bu yana görülen en yüksek fiyat oldu.

API2 Rotterdam kömürü vadeli işlemler piyasası da ton başına 112 dolar seviyesinden kapattığı mayısın ardından bugün TSİ 16.10 itibarıyla 137,30 dolardan işlem görüyor.

Fiyatların yükselişinde, Endonezya'nın yeni ihracat kurallarının sevkiyatları geciktirmesi ve yaz mevsiminin başlamasıyla elektrik santrallerinde talebin artması etkili oluyor.

Kuzeydoğu Asya'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle Çin gibi büyük tüketicilerin klima kullanımının artması nedeniyle yaz aylarında kömür talebinde artış beklenmesi de fiyatları yükseltti.

Öte yandan Hürmüz Boğazı üzerindeki nakliye risklerinin artmasıyla doğal gazın elektrik üretimindeki maliyeti yükselirken, enerji yoğun endüstriler rotayı en hızlı alternatif olan kömüre çevirdi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kömür Fiyatları 2,5 Yılın Zirvesinde - Son Dakika

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