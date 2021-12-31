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KONESOB Başkanı Karabacak: "2022 Esnafımıza ve ülkemize bolluk, bereket getirsin" - Son Dakika

KONESOB Başkanı Karabacak: "2022 Esnafımıza ve ülkemize bolluk, bereket getirsin"

31.12.2021 10:40
KONESOB Başkanı Karabacak: "2022 Esnafımıza ve ülkemize bolluk, bereket getirsin"

TESK Denetim Kurulu Üyesi ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 2022 yılının tüm İslam alemine, Türk milletine ve tüm esnaf ve sanatkarlara hayır, bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

TESK Denetim Kurulu Üyesi ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 2022 yılının tüm İslam alemine, Türk milletine ve tüm esnaf ve sanatkarlara hayır, bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

2021 yılının ekonomik açıdan zor bir yıl olduğunu hatırlatan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bırakırken yeni bir yıla başlamanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 2022'e girerken en önemli beklentimiz bu yılın ülkemiz adına özellikle ekonomik olarak umutla dolu, bolluk bereket içinde geçmesidir. Geçtiğimiz yıl korona virüs tedbirleri, kur farkları, yüksek enflasyon ve yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle ülkemiz, vatandaşlarımız, esnaf ve sanatkarımız zor bir yıl geçirdi. Her alanda olduğu gibi ekonomi ve enflasyonla topyekun mücadele konusunda da üzerine düşen görevi yerine getiren Ahi Esnaflarımızı bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyorum. Devletimize olan güvenimiz, çalışma azmi ve şevkimiz ile 2021 yılını acısıyla tatlısıyla uğurluyor, 2022 yılına da iyimser düşüncelerle giriyoruz. Yeni yılın tüm sorunların giderildiği, enflasyon ve işsizliğin azaldığı, yatırımların çoğaldığı bol ve bereketli bir yıl olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının tüm İslam Alemine, aziz milletimize, esnaflarımıza hayırlar getirmesini diliyor, Esnaf Teşkilatımız, 84 Meslek Odamız ve 58 bin esnaf ve sanatkarımız adına saygılarımı sunuyorum" dedi. - KONYA

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Enflasyon, İslam, Esnaf, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KONESOB Başkanı Karabacak: '2022 Esnafımıza ve ülkemize bolluk, bereket getirsin' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: KONESOB Başkanı Karabacak: "2022 Esnafımıza ve ülkemize bolluk, bereket getirsin" - Son Dakika
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