KONESOB TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası aldı - Son Dakika
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KONESOB TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası aldı

24.06.2022 11:31
KONESOB TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası aldı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KONESOB) bünyesinde 2020 kurulan Ahilik Belgelendirme Merkezi'nin TÜRKAK'a yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KONESOB) bünyesinde 2020 kurulan Ahilik Belgelendirme Merkezi'nin TÜRKAK'a yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. TÜRKAK tarafından KONESOB'a Akredistasyon sertifikası verildi.

KONESOB bünyesinde 2020 yılında 'ulaşım ve lojistik sektöründe' Mesleki Yeterlilik Belgesi verebilmek için kurulan Ahilik Belgelendirme Merkezi'nin akreditasyonu tamamlandı. KONESOB'un "VOC-Test Center Project" projesi TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024: 2012-12 personel belgelendirme akreditasyon işlemi 15 Haziran'da sonuçlandı. Aynı zamanda Ahilik Belgelendirme Merkezi'nin Mesleki Yeterlilik Kurumu'na (MYK) Sınav ve Belgelendirme Yetkilendirme başvurusu da yapıldı. KONESOB Proje Koordinatörü Dr. Murat Gümüş ve Kalite Yöneticisi Kani İrfan Kaplan, VOC-TEST Merkezleri-III Hibe Programı çerçevesinde yürütülen projelere yönelik çevrim içi düzenlenen 2'inci değerlendirme toplantısına katıldı. MYK Başkanı Adem Ceylan'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, 23 hibe faydalanıcısının yürüttüğü projelerde bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler, mevcut ulaşılan durum ve kalan uygulama süresine yönelik değerlendirilmelerde bulunuldu. MYK Başkanı Adem Ceylan, 23 hibe faydalanıcısı içeresinde TÜRKAK tarafından akreditasyon işlemini tamamlayan tek kuruluş olan Konya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'ne teşekkür etti ve başarı diledi.

KONESOB bünyesinde 2020 kurulan Ahilik Belgelendirme Merkezi'nin TÜRKAK'a yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. TÜRKAK tarafından KONESOB'a Akredistasyon sertifikası verildi. Bundan sonraki süreçte, Ulaşım ve Lojistik Sektöründe, okul ve personel servisi şoförü, minibüs şoförü, taksi şoförü, şehir içi toplu taşıma otobüs şoförü ve tehlikeli medde taşıma şoförü, Ulusal Yeterliliklerinde Mesleki Yeterlilik Belgesi verebilecek.

Süreçle ilgili değerlendirmelerde bunulan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Akreditasyon sertifikasının Konya ve şehrin esnafına hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Karabacak, "Ahilik Belgelendirme Merkezi'mizde gerçekleştireceğimiz sınavlar neticesinde şehrimizde nitelikli iş gücüne ve istihdama büyük katkı sağlayacağız" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, Ekonomi, Son Dakika

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