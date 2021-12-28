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Kongrede MÜSAİD üyeleri planlarını paylaştı - Son Dakika

Kongrede MÜSAİD üyeleri planlarını paylaştı

28.12.2021 12:25
Kongrede MÜSAİD üyeleri planlarını paylaştı

Düzce Belediyesi tarafından Düzce'nin geleceğinin planlanması bu yıl ilk defa yapılan Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi'ne MÜSİAD yönetimi de yer aldı.

Düzce Belediyesi tarafından Düzce'nin geleceğinin planlanması bu yıl ilk defa yapılan Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi'ne MÜSİAD yönetimi de yer aldı. Panelleri ve çalıştayı yakından takip eden MÜSİAD Düzce Şubesi yönetimi, Düzce'nin kalkınma yolculuğunda yapılması gerekenler için fikir alışverişinde de bulundu.

Düzce Belediyesi tarafından kentin gelecek 50 yılını planlamak için Düzce Kültür Merkezinde düzenlenen İktisat ve Kalkınma Kongresi düzenlendi. Kongreye MÜSAİD Düzce Şubesi yönetim Kurulu da yerini aldı. Düzce'nin iş hayatından önemli rolü olan ve iş dünyasının önemli isimlerinin üyesi olduğu MÜSİAD Düzce Şubesi yönetimi de Düzce'nin geleceği ile ilgili panallerdeki panalistleri dinleyerek, çalışma gruplarında şehrin geleceğinin planlanmasında fikirlerini açıkladı.

Sanayi, tarım, turizm alanlarında daha öncede kente dair planlarını açıklayan MÜSİAD Düzce Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyesi iş adamları, kongre de de daha önce açıkladıkları plan ve fikirleri katılımcılarla paylaşma imkanı da buldu. - DÜZCE

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Düzce Belediyesi, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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