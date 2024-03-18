Konut Fiyat Endeksi Ocak 2024\'te Yüzde 68 Arttı

Türkiye ile Birleşik Krallık Arasındaki Ticaret ve Yatırım İlişkileri Güçleniyor

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkinin daha güçlü bir yatırım ortamı oluşturmak yönünde olduğunu belirtti. Türkiye-Birleşik Krallık arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) daha kapsamlı bir anlaşma haline gelmesi için güncelleme müzakerelerine başlanacağı açıklandı. Güncellenmiş STA ile ticaret hacminin artırılması ve çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, güncellemeyle birlikte hizmet ticareti, yatırımlar ve tarım gibi alanların da anlaşmaya dahil edilmesi planlanıyor. Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ve turizm ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.