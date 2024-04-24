Konut Fiyatları Şubat Ayında Arttı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; konut fiyat endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2, önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 58,3 oranında arttı. Ankara'da konut fiyatları yıllık bazda 72,9, İstanbul'da ise yüzde 45,6 arttı. Ankara'da ortalama metrekare fiyatı 24 bin 918 TL'ye, İstanbul'da ise 45 bin 420 TL'ye yükseldi.

TCMB, şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksi (KFE) verilerini açıkladı. 2024 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 arttı. KFE, reel olarak ise yüzde 5,1 oranında azaldı.

Ankara'da şubat ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 72,9 arttı. Aylık olarak ise artış yüzde 2 oldu. Ankara'da ortalama metrekare fiyatı 24 bin 918 TL'ye yükseldi.

Ankara'yı yüzde 57,4 yıllık artışla İzmir izledi. İzmir'de aynı dönemde konut fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 1,6 oldu. İzmir'de ortalama metrekare fiyatı 36 bin 65 TL olarak kaydedildi.

TCMB verilerine göre; İstanbul'da şubat ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı, yıllık artış ise yüzde 45,6 oldu. İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı 45 bin 420 TL'ye yükseldi.