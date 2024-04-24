Konut Fiyatları Şubat Ayında Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Konut Fiyatları Şubat Ayında Arttı

Konut Fiyatları Şubat Ayında Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; konut fiyat endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2, önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 58,3 oranında arttı. Ankara'da konut fiyatları yıllık bazda 72,9, İstanbul'da ise yüzde 45,6 arttı. Ankara'da ortalama metrekare fiyatı 24 bin 918 TL'ye, İstanbul'da ise 45 bin 420 TL'ye yükseldi.

24.04.2024 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; konut fiyat endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2, önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 58,3 oranında arttı. Ankara'da konut fiyatları yıllık bazda 72,9, İstanbul'da ise yüzde 45,6 arttı. Ankara'da ortalama metrekare fiyatı 24 bin 918 TL'ye, İstanbul'da ise 45 bin 420 TL'ye yükseldi.

TCMB, şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksi (KFE) verilerini açıkladı. 2024 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 arttı. KFE, reel olarak ise yüzde 5,1 oranında azaldı.

Ankara'da şubat ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 72,9 arttı. Aylık olarak ise artış yüzde 2 oldu. Ankara'da ortalama metrekare fiyatı 24 bin 918 TL'ye yükseldi.

Ankara'yı yüzde 57,4 yıllık artışla İzmir izledi. İzmir'de aynı dönemde konut fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 1,6 oldu. İzmir'de ortalama metrekare fiyatı 36 bin 65 TL olarak kaydedildi.

TCMB verilerine göre; İstanbul'da şubat ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı, yıllık artış ise yüzde 45,6 oldu. İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı 45 bin 420 TL'ye yükseldi.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Türkiye, Ankara, Emlak, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut Fiyatları Şubat Ayında Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
10:31 Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
08:34 Erbakan’dan “Cumhur İttifakı’nda mısınız“ sorusuna yanıt var Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna yanıt var
12:17 Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi
11:41 Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız’ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı
11:25 Oyuncu Nihal Menzil’in hayat hikayesi yürek sızlattı 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş Oyuncu Nihal Menzil'in hayat hikayesi yürek sızlattı! 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş
11:24 Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı
11:22 Güneşlenen adam, son nefesini sahilde verdi Güneşlenen adam, son nefesini sahilde verdi
11:13 İstanbul’da 60 milyon liralık lüks otomobil kaçakçılığı 20 gözaltı İstanbul'da 60 milyon liralık lüks otomobil kaçakçılığı! 20 gözaltı
11:03 Ahmet Çakar’ın “Bu akşam ölecek“ dediği Ümit Özat, deliye döndü Ahmet Çakar'ın "Bu akşam ölecek" dediği Ümit Özat, deliye döndü
10:53 Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arkadaşını bıçakladı Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arkadaşını bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 12:48:24. #1.12#
SON DAKİKA: Konut Fiyatları Şubat Ayında Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement