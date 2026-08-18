Konut Fiyatları Yüzde 25 Arttı - Son Dakika
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Konut Fiyatları Yüzde 25 Arttı

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Temmuz 2026'da konut fiyat endeksi yıllık yüzde 25 arttı, reel olarak ise yüzde 5,1 azaldı.

Temmuz ayında konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 25 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 25 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 5,1 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artarak 234,8 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,1 oranında azalış gösterdi.

2026 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve Ankara'da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,7 ve 2,2 oranlarında artış, İzmir'de ise bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında azalış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,7, 26,6 ve 23,1 oranlarında artış gösterdi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Temmuz 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 35,5 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 16,4 ile Balıkesir, Çanakkale bölgesinde gözlendi.

Yeni kiracı kira endeksi yıllık yüzde 28,4 arttı

2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 28,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 2,6 oranında azaldı.

YKKE 2026 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve Ankara'da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,7 ve 2,2 oranlarında artış, İzmir'de ise bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azalış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 32,4, 28,6 ve 26,3 oranlarında arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Temmuz 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 35,0 ile Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,8 ile Balıkesir, Çanakkale bölgesinde gözlendi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut Fiyatları Yüzde 25 Arttı - Son Dakika

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