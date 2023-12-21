 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konut Piyasası Görünümü: Reel Fiyatlar Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi

Konut Piyasası Görünümü: Reel Fiyatlar Düşüşte

sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğinde hazırlanan 'Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü' raporunun aralık ayı sonuçlarına göre, Türkiye genelindeki reel konut satış fiyatları 5 aydır düşüyor. Cari fiyatlardaki yıllık artış oranı 6,5 puan azalarak yüzde 70,7'ye indi. Konut talebi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,9 düşüş gösterdi.

Konut Piyasası Görünümü: Reel Fiyatlar Düşüşte
21.12.2023 - 13:44,
Abone Ol

"sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun aralık ayı sonuçları yayımlandı.

sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğinde hazırlanan raporun aralık sonuçlarına göre, Türkiye genelindeki reel konut satış fiyatları 5 aydır düşüyor.

Cari fiyatlardaki yıllık artış oranı 6,5 puan azalarak yüzde 70,7'ye indi. Konut reel satış fiyatı son 4 ayda olduğu gibi üç büyükşehirde kasımda da düşüş gösterdi.

Reel fiyatlardaki düşüşlere bağlı olarak bu alandaki yıllık artış oranı kasımda ekime göre ülke genelinde 4,4 puan azalışla yüzde 5,4'e kadar geriledi.

Konut talebi azaldı

Şubatta yaşanan depremlerden sonra düşüş gösteren konut talebinde temmuzda bir miktar artış gerçekleşmiş olsa da ağustostan itibaren belirgin bir düşüş yaşanmaya devam etti.

Kasımda ekime göre yüzde 9,1 azalan konut talebi endeksi 88,7 seviyesinde gözlemlendi. Bu değer konut talep endeksinin son iki yıldaki en düşük seviyesi olarak dikkati çekti. Konut talebi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,9 düştü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut Piyasası Görünümü: Reel Fiyatlar Düşüşte - Son Dakika


13:16
Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:10
Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:40
Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
12:34
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt
11:21
Motorine okkalı zam geliyor Motorine okkalı zam geliyor
11:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:13
Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı. Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13
Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi

Son Dakika
13:16 Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:10 Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:40 Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
12:34 Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt
11:21 Motorine okkalı zam geliyor
11:13 Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13 Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:11 "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08 İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 13:43:38. #1.13#
SON DAKİKA: Konut Piyasası Görünümü: Reel Fiyatlar Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement