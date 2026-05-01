Konut projesine 24 saatte bin 585 başvuru
01.05.2026 13:09  Güncelleme: 13:10
Kocaeli'de hayata geçirilen Kartepe Kent Konut Evleri projesinde ön satış süreci yoğun taleple başladı, 24 saat içinde bin 585 kişi müracaat etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Kent Konut A.Ş. güvencesiyle hayata geçirilen Kartepe Kent Konut Evleri projesinin ön satış başvuru süreci 29 Nisan tarihinde yoğun ilgi ile başladı. 10 Mayıs tarihine kadar başvuruları alınacak olan proje hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlara yönelik kapsamlı bilgilendirme süreci yürütülüyor. Sosyal medya ve e-posta kanalları üzerinden yaklaşık bin kişiye geri dönüş sağlanarak proje detayları paylaşıldı ve merak edilen tüm sorulara tek tek cevap verildi.

Modern mimarisi, ulaşım avantajları ve sosyal donatı alanlarıyla öne çıkan Kartepe Kent Konut Evleri, bölgedeki konut ihtiyacına önemli çözüm sunmayı hedeflerken; projenin tanıtım sürecinden itibaren yoğun talep görmesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların projeye duyduğu güveni ortaya koydu.

2026 yılı içerisinde teslim planlanıyor

Kent Konut A.Ş. tarafından yapılan açıklamada 24 saatte bin 585 başvuruya ulaşıldığı kaydedilirken, projeye gösterilen yoğun ilgi paylaşıldı. Kartepe Kent Konut Evleri, kullanıcı dostu 2+1 dairelerden oluşan projede, 94,32 metrekarelik yaşam alanlarıyla modern konut beklentilerine uygun, fonksiyonel ve ferah iç mekanlar sunuyor. Toplam 12 blok ve 144 daireden oluşan projede otopark, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, geniş yeşil alanlar, güneş enerjisi sistemi ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi sosyal donatılar da yer alıyor. Kartepe Evleri'nin yıl içinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.

Başvuru şartları ve ücretler

Kampanya kapsamında başvurular; son 6 aydır Kocaeli il sınırları içerisinde ikamet eden, adına, eşi adına veya velayeti altındaki çocuklar üzerine kayıtlı herhangi konut bulunmayan ve belirlenen şartları sağlayan kişilere açık olacak. Başvuru bedeli 5 bin TL olarak belirlenirken, bu bedel ön kayıt ücreti niteliğinde olup daire satış fiyatına dahil edilecek. Öte yandan, dairelerin satış fiyatlarına KDV, doğalgaz abonelik bağlantı bedeli, tapu harç ve masrafları ile kredi kullanılması halinde bankaya ödenecek diğer masraflar dahil olmayacak. Dairelerin fiyatları 3 milyon 750 bin TL'den başlayacak. Konum, cephe, manzara ve kat gibi özelliklere bağlı olarak farklılık gösterecek fiyatlar başvurusu sırasında belli olacak.

Peşin alımda yüzde 5 indirim fırsatı

Konutların satışında iki farklı ödeme seçeneği sunulacak. Peşin ödemeyi tercih eden alıcılara satış bedeli üzerinden yüzde 5 oranında indirim uygulanırken, kampanya kapsamında konut kredisi kullanan alıcılar bu indirimden yararlanamayacak. Banka kredili satışlarda ise alıcı tarafından ödenecek peşinat tutarı, toplam satış bedelinin en az yüzde 25'i olacak. Kredi kullanımında 0-60 ay vadeler için yüzde 1,59, 61-120 ay vadeler için ise yüzde 1,98 faiz oranı uygulanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

