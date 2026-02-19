Konut Satışları Düştü - Son Dakika
Konut Satışları Düştü

19.02.2026 10:45
Ocak ayında konut satışları ilk el %2,1, ikinci el %5,9 azaldı; ipotekli satışlar %15,7 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ülke genelinde ilk el konut satış sayısı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında azalarak 34 bin 69, ikinci el konut satışları ise yüzde 5,9 oranında azalarak 77 bin 411 oldu. İpotekli konut satışları ise yüzde 15,7 oranında artarak 20 bin 263 olarak gerçekleşti.

TÜİK, 2026 yılı ocak ayına ilişkin "Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında azalarak 34 bin 69 oldu. İkinci el konut satışları ise ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında azalarak 77 bin 411 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,6, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,4 oldu.

İpotekli konut satışları arttı

İpotekli konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 oranında artarak 20 bin 263 oldu. Diğer konut satışları ise ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 oranında azalarak 91 bin 217 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,2, diğer satışların payı yüzde 81,8 olarak gerçekleşti.

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el konut satışları yüzde 4,2 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 4,2 arttı; ikinci el konut satışları yüzde 0,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 6,3 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 4,7 azaldı.

Yabancılara ocak ayında bin 306 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 oranında azalarak bin 306 oldu. ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 219 ile Rusya Federasyonu, 118 ile İran ve 77 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

İlk el iş yeri satışları 3 bin 444, ikinci el iş yeri satışları 9 bin 823 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 oranında azalarak 3 bin 444 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 oranında azalarak 9 bin 823 oldu.

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,0 oranında artarak 576 oldu. Diğer iş yeri satışları ise ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 oranında azalarak 12 bin 691 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 3,4 azaldı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 9,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 12,8 azaldı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 5,6 azaldı.

Kaynak: ANKA

