Yılın ilk yarısına ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri açıklandı - Son Dakika
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Yılın ilk yarısına ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri açıklandı

30.09.2022 10:28
Yılın ilk yarısına ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri açıklandı

Konutlarda bu yılın ilk yarısında kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama ???????139,1 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için ortalama 295,3 kuruş ödeme yapıldı.

Konutlarda bu yılın ilk yarısında kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama ???????139,1 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için ortalama 295,3 kuruş ödeme yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-haziran dönemine ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 139,1 kuruş ödendi. Konutlarda 1 kilovatsaat elektrik için tüketiciler yılın ilk yarısında en küçük tüketim aralığı olan 1000 kilovatsaatin altında 128,1 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kilovatsaat ve üstünde ise ortalama 183,3 kuruş ödedi.

Sanayide 1 kilovatsaat elektrik için bu dönemde ortalama 217,4 kuruş ödeme yapıldı. Sanayide aynı dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığında (20 megavatsaat altı) tüketiciler 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 250,6 kuruş, en büyük tüketim aralığı için (150 bin megavatsaat üstü) ise ortalama 208,9 kuruş ödeme yaptı.

Doğal gaz fiyatları

Söz konusu dönemde, konutlarda 1 metreküp doğal gaz için ortalama 295,3 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 310,2 kuruş, 522 metreküp ile 5 bin 220 metreküp aralığında ortalama 294,4 kuruş, 5 bin 220 metreküp ve üstünde ise ortalama 293,2 kuruş ödeme yapıldı.

Sanayide 1 metreküp doğal gaz tüketimine bu dönemde ortalama 1070,7 kuruş verildi. Aynı dönemde sanayide doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığında (26 bin 100 metreküp altı) 1 metreküp doğal gaz için ortalama 350,2 kuruş, en yüksek tüketim aralığında (104 milyon 400 bin metreküp üstü) ise ortalama 1056 kuruş ödedi.

YORUMLAR
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TÜİK: İhracat yüzde 13,1, ithalat yüzde 40,4 arttı TÜİK: İhracat yüzde 13,1, ithalat yüzde 40,4 arttı Tüik: Hizmet Üretici Enflasyonu Bir Yılda Yüzde 97,20 Arttı Tüik: Hizmet Üretici Enflasyonu Bir Yılda Yüzde 97,20 Arttı Dış ticaret istatistikleri (2) Dış ticaret istatistikleri (2)
Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılın ilk yarısına ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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