Başkan Altay: "Yeni sanayiye, yağmur suyu depolama ve geri kazanım tesisi kazandırıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Altay: "Yeni sanayiye, yağmur suyu depolama ve geri kazanım tesisi kazandırıyoruz"

22.08.2022 12:26
Başkan Altay: "Yeni sanayiye, yağmur suyu depolama ve geri kazanım tesisi kazandırıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi işbirliğinde yapımı devam eden Yeni Sanayi Sitesi içerisine yağmur suyu depolama ve geri kazanım tesisi yapılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi işbirliğinde yapımı devam eden Yeni Sanayi Sitesi içerisine yağmur suyu depolama ve geri kazanım tesisi yapılacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Yağmur Suyu Projesi su kaynaklarının korunması, taşkın ihtimalinin minimize edilmesi gibi amaçlarla hazırlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaremizle birlikte hazırladığımız proje için 34 kilometre hat döşenecek" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin arsa tahsisini yaptığı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehre kazandırılacak Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması için yapılan yeni sanayi sitesinde esnafların modern iş yerlerinde hizmet vereceğini söyledi. Yeni Sanayi Sitesi'nin aynı zamanda Türkiye'nin ilk sıfır atık sanayi sitesi olacağını kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, TOKİ işbirliğinde Yeni Motorlu Taşıtlar Sanayi için yaklaşık 34 kilometre yağmur suyu projesi hazırlandığını, KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün de toplam 3 bin 300 metre yağmur suyu hattı çalışması yapacağını söyledi. Başkan Altay, "Yağmur Suyu Projesi, su kaynaklarının korunması, taşkın ihtimalinin minimize edilmesi gibi amaçlarla hazırlandı. Toplu Konut İdaremizle birlikte hazırladığımız proje için 34 kilometre hat döşenecek. Projenin 3 kilometrelik kısmını KOSKİ Genel Müdürlüğümüz yapacak. Yine bu çerçevede TOKİ tarafından yağmur suyu depolama ve geri kazanım tesisi de yapılacak. Yapılacak tesis, KOSKİ'ye devredilecek ve tesiste depolanacak yağmur suyu ile bölgede bulunan yeşil alanların sulaması yapılacak" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan proje çerçevesinde döşenecek hatlarda muhtelif çap ve tiplerde uzun ömürlü borular kullanılacak. - KONYA

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Konya, Altay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Altay: 'Yeni sanayiye, yağmur suyu depolama ve geri kazanım tesisi kazandırıyoruz' - Son Dakika

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