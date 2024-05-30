Konya'da 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Konya'da 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak

Konya\'da 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Konya'nın Tuzlukçu, Karapınar, Akşehir, Doğanhisar ve Seydişehir ilçelerinde bulunan 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının ihalesini açık teklif usulüyle gerçekleştirecek. İhale, 11 Haziran Salı günü Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda yapılacak.

30.05.2024 08:49
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Konya'da 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak.

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya'nın Tuzlukçu, Karapınar, Akşehir, Doğanhisar ve Seydişehir ilçeleri sınırlarında bulunan 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Tahmini bedelleri 269 bin 404 lira ile 5 milyon 869 bin 59 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 11 Haziran Salı günü 09.30-12.30'da Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Konya'da 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak - Son Dakika

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