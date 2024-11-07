Konya'da 1465 IPARD Projesine 822,5 Milyon Lira Hibe - Son Dakika
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Ekonomi

Konya'da 1465 IPARD Projesine 822,5 Milyon Lira Hibe

Konya\'da 1465 IPARD Projesine 822,5 Milyon Lira Hibe

TKDK, tarım ve hayvancılığa yönelik projelere büyük destek sağladı; kadın ve gençlere öncelik veriliyor.

07.11.2024 18:47
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Konya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Yavuz Uysal, 2011'den günümüze 1465 IPARD projesine 822,5 milyon lira hibe sağlandığını söyledi.

Koordinatörlük toplantı salonunda, IPARD hibeleri hakkında gazetecileri bilgilendiren Uysal, desteklerin, kırsaldaki ekonominin canlanmasına ve istihdamın artmasına önemli katkı sağladığını kaydetti.

Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere 16 sektöre, yüzde 50 ila 70 arasında hibe desteği sağladıklarına dikkati çeken Uysal, "Şimdiye kadar kente, 157 süt üretim tesisi, 73 besi çiftliği, 27 süt toplama merkezi, 22 kırmızı et işleme tesisi, 21 süt işleme tesisi, 1013 bitkisel üretim, isleme ve pazarlama projesi, 74 yenilenebilir enerji tesisi gibi pek çok yatırım kazandırıldı." ifadesini kullandı.

Kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık

Hibelerin, kentteki tarım ve hayvancılık sektörünün güçlenmesine yardımcı olduğunu vurgulayan Uysal, şöyle konuştu:

"Kadın yatırımcılara sıralamada ilave puan vererek projelerini ön plana çıkartıyoruz. 40 yaş altı genç yatırımcılara da hayvancılık sektöründe ilave yüzde 5 hibe sağlıyoruz. İlde, süt üretim tesisleri, besi çiftlikleri, süt işleme tesisleri, soğuk hava depoları, yenilenebilir enerji tesisleri gibi birçok projeye destek verdik. Toplam 1465 projeye 822,50 milyon lira hibe sağlandı. ?Bu hibenin 698,50 milyon lirası ödendi ve124 milyon lirası da ödenecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Konya'da 1465 IPARD Projesine 822,5 Milyon Lira Hibe - Son Dakika

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