Konya'da geleneksel bal hasadı programı - Son Dakika
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Konya'da geleneksel bal hasadı programı

Konya\'da geleneksel bal hasadı programı
09.07.2026 19:01  Güncelleme: 19:03
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Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Ladin Ormanları'nda düzenlenen Geleneksel Bal Hasadı Programı'nda, arıcılık sektörünün gelişimi ve bölge ekonomisine katkıları ele alındı. Vali İbrahim Akın, Konya'nın arıcılıkta önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak, 2025 yılında 127 bin arı kolonisiyle 900 ton bal üretimi yapıldığını ve üreticilere toplam 12,6 milyon lira destek sağlandığını açıkladı. Programda temsili bal hasadı da gerçekleştirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki Ladin Ormanları, Geleneksel Bal Hasadı Programı'na ev sahipliği yaptı.

Programın açılışında Konya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Genç ile Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, arıcılık sektörünün gelişimi ve bal üretiminin bölge ekonomisine katkıları üzerine konuşmalar yaptı. Programda konuşan Konya Valisi İbrahim Akın ise Konya'nın yalnızca "tahıl ambarı" kimliğiyle değil, Toros Dağları'nın kuzey eteklerindeki zengin bitki örtüsü sayesinde arıcılıkta da Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Vali Akın, 2025 yılı itibarıyla Konya'da yaklaşık 127 bin arı kolonisiyle yaklaşık 900 ton bal üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arılı kovan desteklemeleri kapsamında 2023 ve 2024 yıllarında 1.377 üreticiye toplam 6,9 milyon lira, 2025 yılında ise 1.390 işletmeye 12,6 milyon lira destekleme ödemesi yapıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından temsili bal hasadı gerçekleştirildi. Koruyucu ekipmanlarını giyen Vali İbrahim Akın, peteklerden balın alınması, petek sırlarının temizlenmesi ve balın süzme makinesine yerleştirilmesi işlemlerini uygulamalı olarak yaptı. Ardından süzülen balın dinlendirme tankına alınma sürecini takip ederek sezonun ilk süzme balına eşlik etti. Konuşmasının sonunda Bal Hasadı Programı'nın hayırlara vesile olmasını temenni eden Vali Akın, hasat sezonunun tüm üreticiler için bereketli ve bol kazançlı geçmesini diledi.

Programa; Konya Valisi İbrahim Akın, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ali Demir, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Konya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Genç ile teknik personel ve çok sayıda üretici katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konya'da geleneksel bal hasadı programı - Son Dakika

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