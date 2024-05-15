Konya Hüyük\'te çilek üretimi başladı, fiyatlar üreticiyi memnun etmedi

Ekonomi

Türkiye'nin çilek üretiminde önde gelen merkezlerinden Konya'nın Hüyük ilçesinde yaz dönemi yaklaşırken yetiştirilen organik çileğin başlangıç fiyatları üreticiyi memnun etmedi.

İlçede bu yıl mevsim şartları dolayısıyla çilek üretimi önceki yıllara göre daha erken başladı. Üretimdeki bolluk üreticiyi sevindirirken, alım fiyatları ise henüz beklentileri karşılamadı. İlçeden yurt içinin yanı sıra dış pazarlara da ihraç edilen coğrafi işaret tescil belgeli Hüyük çileği yüksek aroması nedeniyle tercih ediliyor. Ürün sofralık olarak marketlerde yerini almaya başlarken, fabrikalara da gönderiliyor. Fabrikalara gönderilen küçük çilekler kilosu 20 liradan alıcı bulurken, sofralık olan daha irileri ise 35-40 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

"Fiyatların daha da yükselmesini bekliyoruz"

Hüyük'te çilek üretimi yapan Sabit Altınyazar, üç farklı cinste üretim yaptığını anlatarak ilçede yetiştirilen organik çileğin hem iç pazar hem de dış ülkelere gönderildiğini aktardı. Kendisinin de 20 dekarlık bir alanda çilek yetiştiriciliği yaptığını vurgulayan Altınyazar, üretimin başlaması ile birlikte başlangıç fiyatlarının makul olduğunu ancak beklentilerinin altında kaldığını dile getirdi. Beklentilerinin artan maliyetler nedeniyle daha yüksek olduğunun altını çizen Altınyazar, Türkiye'deki diğer bölgelerde önümüzdeki haftalarda çilek üretiminin azalmasıyla Hüyük çileğinin gerçek değerini bulacağına inandığını belirterek, "Fiyatların daha da yükselmesini bekliyoruz. Şu anda benim bahçemdeki ürünümden bu yıl için 40-45 ton civarında bir rekolte beklentim var" dedi.

Çilek üreticisi Neslihan Çetin ise çilek yetiştiriciliğinin zor olmasına rağmen karşılığını yeterince alamadıklarını savundu. Çetin, "Aracılar arada para yiyor. Şu an ki fiyatlar beklediğimiz fiyatlar değil. Böyle giderse bırakacağız. Çünkü emeğimizin karşılığını alamamaya başladık. 12 yıldır bu işi yapıyorum ama iki yıldır çöp ettiler çileği. Oysa son iki yıla kadar güzeldi, iyi gelirler elde ediyorduk" ifadelerini kullandı.

Çilek üreticisi Ahmet Çetin ise, son dönemde maliyetlerin arttığını kaydetti. Çetin "Her şey pahalandı ama çilek fiyatları yerinde sayıyor. Bu kadar çalışmaya, bu kadar emeğe bu fiyatlar kurtarmıyor. Çilek üretimi öylesine kolay olmuyor. Sadece gündüz değil, gece de çalışıyor, sulamasını yapıyoruz. Bu kadar emeğe, bu fiyatlar bizlere de yazık" diye konuştu. - KONYA