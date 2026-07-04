Konya'da Sıfır Atık Projesi Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Konya'da Sıfır Atık Projesi Başarıyla Devam Ediyor

Konya\'da Sıfır Atık Projesi Başarıyla Devam Ediyor
04.07.2026 11:18
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Meram Belediyesi, 5 yılda 15 bin ton geri dönüştürülebilir atığı ekonomiye kazandırdı.

Konya'da Meram Belediyesi tarafından çevre bilincini güçlendirmek ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen "sıfır atık" projesiyle, 5 yılda 15 bin 424 ton geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı.

Belediye tarafından sürdürülebilir yaşam kültürünü artırmak ve iklim değişikliğiyle mücadelede toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 2020 yılında başlatılan "sıfır atık" projesi kapsamında, öğrencilere yönelik yarışmalar düzenleniyor, vatandaşa sıfır atık eğitimleri veriliyor.

Proje kapsamında vatandaşlar, ayrıştırdıkları kağıt, cam, plastik, pil, ilaç gibi geri dönüştürülebilir atıkları, belediyenin sıfır atık kutuları ve mobil atık getirme merkezlerine bırakıyor.

Ayrıca pilot olarak seçilen iki mahallede "atık getir, para kazan" sloganıyla bu yıl başlatılan uygulamayla da vatandaşlar, geri dönüştürülebilir atıkları sisteme kazandırarak ekonomik kazanç elde ediyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AA muhabirine, çevreyi korumanın, her yaştan bireyin asli görevi olduğunu söyledi.

Belediye olarak bu kapsamda verdikleri eğitimleri ve çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Kavuş, "Sıfır atık hareketiyle başlayan süreçte son 5 yılda 15 bin ton atığı ekonomiye kazandırmış olduk. Bunlar çöp olup gidecekti." dedi.

Kavuş, sıfır atık projesiyle önemli kazanımlar elde ettiklerini dile getirdi.

Çevreyi koruyan her adımın geleceğe yapılmış değerli bir yatırım olduğuna inandıklarını vurgulayan Kavuş, şunları kaydetti:

"Bunun yanında yaklaşık 85 bin ağacın kesilmesinin önüne geçtik, 38 milyon kilovatsaat elektrikten tasarruf ettik, 1560 ton su tasarrufu sağlamış olduk. Bu proje, ciddi manada bir tasarruf hareketi. Biz bunları kurumsal olarak yürütüyoruz ancak vatandaş da bu projenin içerisinde. İlkokul ve ortaokullarda tiyatral eğitimler veriyoruz. Gönüllü öğrencilerimizle kapı kapı evleri dolaşarak sıfır atığın önemi ve atıkların ayrıştırılmasıyla ilgili süreci anlatıyoruz."

Kavuş, sıfır atığın sadece bir çevre duyarlılığı hareketi olmadığını, aynı zamanda doğal kaynakların korunması, ekonomiye bir şeyler kazandırılması ve sürdürülebilir bir geleceğin sağlanması gibi çok ciddi bir adım olduğunu anlattı.

"Kendi anne-babalarını uyaran bir nesil oluşmaya başladı"

Vatandaşların bu uygulamada daha aktif olmasını sağlamak için "Meram Çevre Kart"ı oluşturduklarını belirten Kavuş, şöyle konuştu:

"İlçemizdeki Melikşah ve Gödene Mahallesi'nde, vatandaşların evlerinde biriktirdikleri ve ayrıştırdıkları atıkları getirmesini ve bu sayede para kazanmasını sağladık. Yani 'Atık getir, para kazan' sloganıyla getirilen atıkların cinsine göre o kartlara belli bir miktarda para yükleniyor. Bu kazancı da belirlenen marketlerde ve farklı yerlerde kullanabiliyorlar. Bu projeyle ciddi manada sonuçlar almaya başladık. Bu yavaş yavaş bir bilinç haline geliyor. Çocuklarımız bu konuda büyüklerden daha hassas. Kendi anne-babalarını uyaran bir nesil oluşmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 'DOA' adı altında işleyen bir sistemi var. Biz de yaygın nüfuslu bölgelerde toplanan atıkları bu sisteme dahil etmeyi planlıyoruz. Geri dönüşümden elde ettiğimiz kazançla atık toplama tesislerinin sayısını artırarak, kendi içerisinde bir döngü sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Meram Belediyesi, Ekonomi, Konya, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'da Sıfır Atık Projesi Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika

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