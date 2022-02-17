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Konya'da su tarifelerine yüzde 14 indirim - Son Dakika

Konya'da su tarifelerine yüzde 14 indirim

17.02.2022 15:20
Konya'da su tarifelerine yüzde 14 indirim

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su tarifelerinde indirim yapılması talimatı üzerine yüzde 7 KDV indirimine ilave olarak Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su tarifelerinde yüzde 7 daha indirim kararı aldıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su tarifelerinde indirim yapılması talimatı üzerine yüzde 7 KDV indirimine ilave olarak Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su tarifelerinde yüzde 7 daha indirim kararı aldıklarını söyledi. Başkan Altay, böylece Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla su fiyatlarında yüzde 14'lük indirim yaptıklarını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Konya'da su fiyatlarında KDV indirimine ilave olarak yüzde 7 indirim daha yapma kararı aldıklarını söyledi. Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den bire indirilmesinin ardından Konya olarak su fiyatlarında da KDV'yi yüzde bire düşürdüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda AK Partili belediyelerin su tarifelerinde indirim yapması talimatı üzerine KDV indirimine ilave olarak Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su tarifelerinde yüzde 7 indirim kararı aldıklarını kaydeden Başkan Altay, böylece Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla su fiyatlarında yüzde 14'lük indirim yaptıklarını ifade etti.

Küresel iklim değişikliği dolayısıyla su rezervlerinin azaldığını hatırlatan Başkan Altay, Konyalıların su kullanımında her zaman tasarrufa riayet etmelerinin son derece önemli söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak toplu ulaşımda da sivil bilete 2 yıldır, öğrenci biletine 4 yıldır zam yapmadıklarını hatırlatan Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak enflasyonla mücadele konusunda üzerilerine düşeni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. - KONYA

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cumhurbaşkanı, Altay, Konya, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya'da su tarifelerine yüzde 14 indirim - Son Dakika Ekonomi


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