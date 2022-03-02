Konya'da tarım fuarı düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da tarım fuarı düzenlenecek

02.03.2022 15:30
Konya'da tarım fuarı düzenlenecek

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenecek 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, kapılarını açmaya hazırlanıyor.

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenecek 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, kapılarını açmaya hazırlanıyor.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bir otelde yapılan toplantıda, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de düzenlenemeyen fuarın 8 Mart'ta açılacağını söyledi.

Fuarla tarım sektörünün Konya'da buluşacağını belirten Ersözlü, "96 bin metrekarelik alanda 461 firma fuarda yerini alıyor. 116 ülke ve 75 şehirden 10 binlerce ziyaretçiyi 8-12 Mart'ta Konya'da ağırlayacağız." dedi.

Ersözlü, katılımcı firmaların, sektörün lider ihracatçı markaları ve dünya markalarının şu anda Konya'da yerini aldığını dile getirerek, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi yoğun bir buluşmaya ev sahipliği yapacağız. 3 yıllık aradan sonra bu fuarı tekrar açmanın heyecanını, gururunu yaşıyoruz. Fuar kapsamında gerek yurt içinden gerekse dışından gelecek misafirlerimiz var. Gelen bilgilere göre Konya'daki otellerin tamamı dolu. Gelen misafirlerimizi artık çevre illere ya da ilçelere yönlendiriyoruz." diye konuştu.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de kentin ekonomisi açısından fuarın çok önemli olduğunu ifade etti.

Öztürk, Konya'nın 2021'de 3 milyar dolar ihracatla büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, "2022'de inanıyorum ki 3,5 milyar dolar civarında bir ihracat yapacak. Önemli bir rakam daha var. Biz 1,7 milyar dolar da dış ticaret fazlası veriyoruz. Türkiye'de en fazla dış ticaret fazlası veren altıncı iliz. Yani ülkemize artı değer katan bir şehir olduk." dedi.

Toplantıya, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal, Konya Tarım Orman Müdürü İsa Kaplan, Konya Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi Ramazan Erkuş ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

YORUMLAR
500
17. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı 17. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı KIRKLARELİ - Trakya, şap hastalığının ardından bruselladan da arındırılacak KIRKLARELİ - Trakya, şap hastalığının ardından bruselladan da arındırılacak

Togo Cumhuriyeti, Tarım, Konya, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya'da tarım fuarı düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
15:29 İngiliz basını: Rus ordusu şaşkın, askerler ağlıyor, bombalama emirlerine uymuyorlar, firarlar yaşanıyor
15:28 TBMM'de Rusya-Ukrayna toplantısı yapılıyor! Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak
15:25 Ukraynalı doktorların, yaralı Rus askerlere uyguladıkları tedavi övgü topladı!
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
14:34 İtalya'dan "Rusya'ya" şaka gibi yaptırım: Dostoyevski de yasaklandı
14:30 Nikahtan önce anne olmak istediğini söylemişti! Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 15:38:12. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da tarım fuarı düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement