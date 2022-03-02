Konya'da tarım fuarı düzenlenecek - Son Dakika

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenecek 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, kapılarını açmaya hazırlanıyor.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bir otelde yapılan toplantıda, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de düzenlenemeyen fuarın 8 Mart'ta açılacağını söyledi.

Fuarla tarım sektörünün Konya'da buluşacağını belirten Ersözlü, "96 bin metrekarelik alanda 461 firma fuarda yerini alıyor. 116 ülke ve 75 şehirden 10 binlerce ziyaretçiyi 8-12 Mart'ta Konya'da ağırlayacağız." dedi.

Ersözlü, katılımcı firmaların, sektörün lider ihracatçı markaları ve dünya markalarının şu anda Konya'da yerini aldığını dile getirerek, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi yoğun bir buluşmaya ev sahipliği yapacağız. 3 yıllık aradan sonra bu fuarı tekrar açmanın heyecanını, gururunu yaşıyoruz. Fuar kapsamında gerek yurt içinden gerekse dışından gelecek misafirlerimiz var. Gelen bilgilere göre Konya'daki otellerin tamamı dolu. Gelen misafirlerimizi artık çevre illere ya da ilçelere yönlendiriyoruz." diye konuştu.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de kentin ekonomisi açısından fuarın çok önemli olduğunu ifade etti.

Öztürk, Konya'nın 2021'de 3 milyar dolar ihracatla büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, "2022'de inanıyorum ki 3,5 milyar dolar civarında bir ihracat yapacak. Önemli bir rakam daha var. Biz 1,7 milyar dolar da dış ticaret fazlası veriyoruz. Türkiye'de en fazla dış ticaret fazlası veren altıncı iliz. Yani ülkemize artı değer katan bir şehir olduk." dedi.

Toplantıya, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal, Konya Tarım Orman Müdürü İsa Kaplan, Konya Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi Ramazan Erkuş ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.