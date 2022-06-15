Konya'da Tarla Günü'nde yeni hububat çeşitleri tanıtıldı - Son Dakika
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Konya'da Tarla Günü'nde yeni hububat çeşitleri tanıtıldı

15.06.2022 14:41
Konya'da Tarla Günü'nde yeni hububat çeşitleri tanıtıldı

Konya'da, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen Tarla Günü'nde yeni çeşit hububatlar üreticilere tanıtıldı.

Konya'da, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen Tarla Günü'nde yeni çeşit hububatlar üreticilere tanıtıldı.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tohumculuk sektörü ve tarım paydaşlarını Tarla Günü'nde buluşturdu. Tarla Günü'nde; yeni geliştirilen, kuraklığa dayanıklı, iklim değişikliğiyle mücadele edebilen, verimli ve kaliteli hububatlar üreticilere tanıtıldı.

Programda konuşan Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir, "TAGEM'in (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) bir enstitüsü olarak ülkemiz koşullarında özellikle değişen iklim koşulları altında kuraklığa dayanıklı, iklim değişikliğiyle mücadele edebilen, yüksek verimli, yüksek kaliteli, hastalık ve zararlara dayanıklı çeşitleri bulma, geliştirme ve bunları tescil edip ürün olarak devam ettirme gayretindeyiz. Bu kadar emek verildikten sonra, bu kadar çeşit geliştirildikten sonra iş yine bitmiyor. Bizim enstitümüzün görmüş olduğunuz çeşitler ve önceki çeşitlerle birlikte 120'den fazla tohumcu firmayla sözleşmemiz var. Bildiğiniz üzere Türkiye tohumculuğunun yüzde 30'u Konya'da yapılıyor. Yani Konya'mız tarımın başkenti, aynı zamanda tohumculuğun da başkenti. Şimdi tarımın başkenti olan bir yerde, tohumculuğun başkenti olan bir yerde yer alan bu güzide enstitü 100 yıldan fazla bir süredir burada. 100 yıldan fazla bir süredir tarımla, hayvancılıkla ilgili çalışmalar yapıyor. Sizler bizleri desteklediğiniz sürece de biz bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Ne için? Üreticilerimizin değişen iklim koşulları altında daha fazla sürdürülebilir tarım yapabilmesi için. Daha yüksek verim, daha iyi kalite, daha iyi kazanç alabilmeleri için" dedi.

Tanıtılan buğday, arpa, yulaf ve tritikalinin son 8 yılda tescil ettirdikleri çeşitler olduğunu söyleyen Fatih Özdemir, "Gerçekten bu enstitü durmadan çalışıyor ve kendisiyle yarışıyor. Hep daha iyi, hep daha güzeli arama gayretindeyiz. Dolayısıyla bir anlamda üreticinin de sigortası mahiyetindeyiz. Üretilen alanlar, ürün geliştirilen, tarım yapılan alanlar azalıyor bildiğiniz üzere. Ancak bizim buğday, ürün verimiz bir şekilde sabit kalıyor veya artıyor" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Özdemir, yeni hububat çeşitleri hakkında üreticilere bilgiler verdi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'da Tarla Günü'nde yeni hububat çeşitleri tanıtıldı - Son Dakika

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