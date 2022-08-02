Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde mezuniyet töreni

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi açıklamasına göre, merkez bina konferans salonunda düzenlenen törende Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç ve Rektör Vekili Prof. Dr. Behiç Coşkun açılış konuşmaları yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ni birincilikle bitiren Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Mahmut Çetin'e plaketi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç tarafından takdim edildi.

Mezuniyet kütüğüne isim çakılması sonrası diğer bölümlerden de dereceye giren öğrencilere başarı belgelerinin takdimi bölüm öğretim üyeleri tarafından yapıldı. Ödül töreninin ardından tüm öğrencilere diplomaları ve hediyeleri verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Vekili Prof. Dr. Behiç Coşkun, mezun olan öğrencileri tebrik ettiğini belirterek, "Yolunuz da, bahtınız da açık olsun. Bizlerin bundan sonra da sizlerin yanınızda olacağımızı unutmayın. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin mezunu olarak bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinize gönülden inanıyoruz. Mezuniyet sonrası hep iletişim halinde olacağız. Sizlerin başarısı bizleri son derece mutlu edecektir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yetişmesine katkı sağlayan başta öğretim üyeleri olmak üzere tüm akademik ve idari personele teşekkür ettiğini aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Eğitimleriniz sürecinde maddi ve manevi yönden her zaman yanınızda olan veya imkanları ölçüsünde olmaya çalışan ailelerinize teşekkür ediyorum. Akademik ve idari faaliyetlerimizi yürütmemizde her zaman desteklerini esirgemeyen PANKOBİRLİK Başkanı Sayın Ramazan Erkoyuncu'ya, AB Holding üst yöneticilerine ve tüm çalışanlarına üniversitem adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç da "Atatürk'ün açtığı yolda ve bilimin ışığında geleceğimizi emanet ettiğimiz, umutlarımızı bağladığımız, büyük yatırımlar yaptığımız siz sevgili gençlerimizin hayatın sorumlulukları ile tanışacağınız bu yeni dönemde yaşam boyu öğrenme ilkesinden uzaklaşmadan sürekli çalışarak, yeni bilgiler edinerek ülkesine, milletine, devletine faydalı bireyler olmak yolunda devam edeceğinizi, elde bulunanlarla yetinilmeden her zaman daha iyiye, daha güzele, daha mükemmele ulaşmak için çalışacağınızı, elde edilen kazanımları her zaman Türk milletinin adına ve faydasına kullanacağınızı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Her veda yeni, güzel ve umutlu başlangıçlara açılan bir kapı"

Üniversite birincisi Mahmut Çetin ise bazılarının 4 yıl önce, bazılarının ise 5 yıl önce çıktığı bu yolu bugün burada sonlandırdıklarını, nihayet uykusuz, kaygılı geçen vize ve final haftalarının, göz açıp kapama süresinde yetiştirmek zorunda oldukları ödevlerin ve projelerin sonuna geldiklerini aktardı.

Çetin, "Çoğu zaman derslerden, yorucu ödevlerden, idari ve akademik kararlardan şikayet ettiğimiz oldu. Karşılaştığımız bütün zorluklara rağmen bugün burada üniversitemize veda ediyoruz. Fakat hepimizin de bildiği gibi her veda yeni, güzel ve umutlu başlangıçlara açılan bir kapıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitede herkesin güzel dostluklar ve ileride dönüp baktığında içini ısıtacak çok değerli anılar biriktirdiğini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Üniversite hayatımız boyunca yaşamış olduğumuz iyi kötü tüm deneyimlerimiz bizi hayata hazırladı. İnanıyorum ki üniversitemizin öğretim üyelerinin sağlamış olduğu nitelikli eğitim ve geleceğe güvenle adım atabilmemiz için bize kazandırdığı tüm mesleki donanımlarla birlikte kendi alanlarında başarılı mühendisler, ekonomistler, dış ticaretçiler ve biyologlar olacağız. Burada bulunan tüm mezun arkadaşlarımın ailelerine ve yakınlarına da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki onların verdikleri destekler sayesinde biz buradayız."

Tören, müzik grubunun konseriyle sona erdi.