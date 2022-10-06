Konya haberleri: Çeltik rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Konya haberleri: Çeltik rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü

06.10.2022 20:44

Gelen Konya haberine göre Çeltik rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdüKIRIKKALE Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Kırıkkale'de, meşakkatli hasat sezonu başladı.

Çeltik rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü

KIRIKKALE Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Kırıkkale'de, meşakkatli hasat sezonu başladı. Köylerde yetiştirilen çeltik, bu yıl yüksek rekoltesi ile çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Kırıkkale'de, çeltikte hasat sezonu başladı. Yüksek verimi ve getirisi ile çiftçilerin tercih ettiği çeltiğin hasat edilmesi için biçerdöverler tarlalara girdi. Sulakyurt ovalarındaki arazilerde yetiştirilen çeltik, bu yıl yüksek verimiyle çiftçinin yüzünü güldürüyor. Yeşilli köyünde çiftçilerle bir araya gelen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, biçerdöveri kullanarak bu yılın ilk çeltik hasadını yaptı. Çeltik üretiminin yapıldığı tek ilçenin Sulakyurt olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, "Bu bölgede 4 tane köyümüzde çeltik üretiliyor. Bu sene rekoltemiz oldukça iyi düzeyde, 4 bin 700 ton civarında. İlimizde çeltiğin üretimi 6 bin dekar alanda yapılıyor. Çiftçilerimiz de oldukça memnun" dedi.

"Çiftçimiz bu durumdan duyduğu memnuniyetleri ifade etti"

Valilik olarak da çiftçilere destek sağladıklarını ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Bu sene ilimiz gayri safi hasılasına 50 ile 60 milyon arasında bir gelir bekliyoruz. Devletimizin de fiyatlandırmaları da oldukça iyi, çiftçimiz de bu durumdan duyduğu memnuniyetlerini bana ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın destekleri var. Fakat biz de Valilik olarak zaman zaman yeni ürünlerin, yeni çeşitlerin artması için tohum destekleri veriyoruz. Makine desteği ve seracılık faaliyetlerinde de girişimcilere destek veriyoruz" diye konuştu.

"Şeker hastaları için siyah kılçıklı pirinç çeşidimizi de ilimize getirme kararı aldık"

Şeker hastaları içinde çiftçilere siyah pirinç tohumu desteğinde bulunacaklarını anlatan Tekbıyıkoğlu, "Şeker hastaları için siyah kılçıklı pirinç çeşidimizi de ilimize getirme kararı aldık. İnşallah bu seneki desteklerimizin arasına da şeker hastalarımız için pirinç çeşidimizin tohumunu da çiftçilerimize destekleyecek mahiyette bir programımız olacak" şeklinde konuştu.

Çeltik hasat programına Sulakyurt Kaymakamı Kerem Tunçer, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan, Yeşilli köyü muhtarı Haydar Karabina ve çiftçiler katıldı.

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Türkiye, Çeltik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya haberleri: Çeltik rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

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