Konya haber... Karatay Belediyesi Lavanta Bahçesi'nden toplanan lavantalarla farklı ürünler üretti

Karatay Belediyesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde 400 bin metrekarelik alanda oluşturduğu Karatay Lavanta Bahçesi'nin lavantalarından birçok ürün elde etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karatay Lavantaları'ndan elde edilen organik reçel, dondurma, lokum, gazoz, yağ, sabun ve kolonya, kısa sürede herkesten büyük beğeni topladı.

Açılamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Lavantası'nın ve ürünlerinin vatandaşların yeni gözdesi olduğunu belirtti.

Lavanta Bahçesi'nin görselliğiyle bölgenin yeni çekim merkezlerinden biri olduğunu aktaran Kılca, şöyle devam etti:

" Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesini oluşturma çalışmalarımızı 2019'da başlatmıştık. Daha önce molozla kaplı ve işgal edilmiş 400 bin metrekarelik alanda eşsiz bir güzelliğe sahip Karatay Lavanta Bahçemizi oluşurduk. Bahçemiz ekonomiye de katkı sağlıyor. Hiçbir kimyasal koruyucu ve aroma verici kullanmadan ve tamamen geleneksel yöntemlerle üretilen ürünlerimiz büyük beğeni topladı. Karatay Belediyesi olarak projemizle aynı zamanda çiftçilerimize örnek olmayı amaçlıyoruz. Bu konuda da önemli bir mesafe aldık."

Kılca, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üretilen ürünler hakkında detaylı bilgi verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta ile Karatay'ımıza dair tüm yatırımlarımızı ve projelerimizi tanıttık. Özellikle kentin yeni markası haline gelen Karatay Lavantası ile elde ettiğimiz katma değer ve üretimini sağladığımız ürünler hakkında detaylı bilgi verme fırsatımız oldu. Karatay'ımızın her zaman arkasında olan, tüm imkanları seferber eden Cumhurbaşkanımıza güven ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. İlçemize, şehrimize ve insanımıza değer katacak birçok projemizle hizmet etmeye devam edeceğiz."