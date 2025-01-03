Konya'nın İhracatı 2024 Yılında Rekor Kırdı

Ekonomi

Konya'nın ihracatı 2023 yılına göre yüzde 6,7 artışla 3 milyar 553 milyon dolara çıkarak yeni bir rekora imza atıldı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Şehrimizin ihracat, yatırım, üretim ve istihdama olan kararlılığının önümüzdeki süreçte de devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi

Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi ve buna bağlı olarak Orta Vadeli Ekonomi Programı kararlılıkla devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) programında açıklanan 2024 yılı ihracat rakamları da sevinçle karşılandı. Buna göre; Ülkemizin 2024 yılı mal ihracatı 2023 yılına göre yüzde 2,5 oranında artarak 262 milyar dolara çıktı. Konya ise 2024 yılında ihracatını 2023 yılına göre yüzde 6,7 artırarak 3 milyar 553 milyon dolarla yeni bir rekora imza attı.

Konya'nın ihracat başarısı artarak devam ediyor

Konya ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 2024 yılı ihracat rakamlarının beklenen seviyelerde gerçekleştiğini bildirdi. İhracatın artarak devam etmesinin Konya iş dünyasının çalışkanlığını gösterdiğini vurgulayan Başkan Öztürk, "2024 yılı ihracat rakamımız 3 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ihracat rakamı ile Konya ihracatı her yıl bir önceki yılın rekorunu kırmaya devam ediyor. 2024 yılı ihracatımız, 2023 yılı ihracat rakamına göre yüzde 6,7 oranında artış göstermiştir. Açıklanan rakamlar doğrultusunda şehrimizin 2024 yılı Türkiye geneli ihracatındaki payı yüzde 1,57 olmuş, bu oranla Konya en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 10. sırada yer almıştır" dedi.

'İş dünyasıyla ortak adımlar atmayı sürdüreceğiz'

Konya'nın ihracattaki ivmesini daha yukarı taşıma adına gayretli çalışmaların süreceğinin altını çizen Başkan Öztürk, şunları kaydetti: "Yaşanan tüm zorluklara rağmen yatırım, üretim, istihdam odaklı çalışmalarını sürdüren şehrimizin her biri birbirinden kıymetli işadamlarına, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Konya Ticaret Odası olarak, bizler de iş alemimizle birlikte ortak akıl ve istişare odaklı çalışmalarla, şehrimiz ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Şehrimizin kalkınmasına dönük azim ve kararlılığımız bundan sonraki süreçte de devam edecektir. İhracatta şehrimize yeni bir gurur yaşatan Konya iş dünyasına Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu adına yeniden teşekkür ediyor, bu başarının devam edeceğine olan inancımı kamuoyuyla paylaşmak istiyorum." - KONYA