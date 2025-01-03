Konya'nın İhracatı 2024 Yılında Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Konya'nın İhracatı 2024 Yılında Rekor Kırdı

Konya'nın ihracatı, 2023 yılına göre yüzde 6,7 artışla 3 milyar 553 milyon dolara çıkarak yeni bir rekora imza attı. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, şehrin ihracat, yatırım, üretim ve istihdama olan kararlılığının devam edeceğine inandığını belirtti. 2024 yılı ihracat rakamlarıyla birlikte Konya, Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan iller arasında 10. sırada yer aldı.

03.01.2025 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın ihracatı 2023 yılına göre yüzde 6,7 artışla 3 milyar 553 milyon dolara çıkarak yeni bir rekora imza atıldı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Şehrimizin ihracat, yatırım, üretim ve istihdama olan kararlılığının önümüzdeki süreçte de devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi

Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi ve buna bağlı olarak Orta Vadeli Ekonomi Programı kararlılıkla devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) programında açıklanan 2024 yılı ihracat rakamları da sevinçle karşılandı. Buna göre; Ülkemizin 2024 yılı mal ihracatı 2023 yılına göre yüzde 2,5 oranında artarak 262 milyar dolara çıktı. Konya ise 2024 yılında ihracatını 2023 yılına göre yüzde 6,7 artırarak 3 milyar 553 milyon dolarla yeni bir rekora imza attı.

Konya'nın ihracat başarısı artarak devam ediyor

Konya ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 2024 yılı ihracat rakamlarının beklenen seviyelerde gerçekleştiğini bildirdi. İhracatın artarak devam etmesinin Konya iş dünyasının çalışkanlığını gösterdiğini vurgulayan Başkan Öztürk, "2024 yılı ihracat rakamımız 3 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ihracat rakamı ile Konya ihracatı her yıl bir önceki yılın rekorunu kırmaya devam ediyor. 2024 yılı ihracatımız, 2023 yılı ihracat rakamına göre yüzde 6,7 oranında artış göstermiştir. Açıklanan rakamlar doğrultusunda şehrimizin 2024 yılı Türkiye geneli ihracatındaki payı yüzde 1,57 olmuş, bu oranla Konya en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 10. sırada yer almıştır" dedi.

'İş dünyasıyla ortak adımlar atmayı sürdüreceğiz'

Konya'nın ihracattaki ivmesini daha yukarı taşıma adına gayretli çalışmaların süreceğinin altını çizen Başkan Öztürk, şunları kaydetti: "Yaşanan tüm zorluklara rağmen yatırım, üretim, istihdam odaklı çalışmalarını sürdüren şehrimizin her biri birbirinden kıymetli işadamlarına, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Konya Ticaret Odası olarak, bizler de iş alemimizle birlikte ortak akıl ve istişare odaklı çalışmalarla, şehrimiz ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Şehrimizin kalkınmasına dönük azim ve kararlılığımız bundan sonraki süreçte de devam edecektir. İhracatta şehrimize yeni bir gurur yaşatan Konya iş dünyasına Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu adına yeniden teşekkür ediyor, bu başarının devam edeceğine olan inancımı kamuoyuyla paylaşmak istiyorum." - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Selçuk Öztürk, Ekonomi, Türkiye, İhracat, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'nın İhracatı 2024 Yılında Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
13:26 Trump’ın ekonomi politikaları Türkiye’nin önünü açabilir Trump'ın ekonomi politikaları Türkiye'nin önünü açabilir
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
01:46 Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı
01:36 Suriye’de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
01:10 Sanat dünyası yasta “Herkesin bir benzeri türedi sen hariç“ Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
00:46 BBP lideri Destici’den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 19:24:37. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'nın İhracatı 2024 Yılında Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.