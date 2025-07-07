Konya'nın İkinci 500'de 14 Firması Yer Aldı

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" listesinde Konya'dan 14 firma yer aldı.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın "İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda 8 firma ile yer aldığını hatırlatarak, İkinci 500 Sanayi Kuruluşu arasında da Konya'dan 14 firmanın bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin sanayi devleri arasında Konya'nın 22 firma ile temsil edildiğini vurgulayan Büyükeğen, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimiz tüm zorluklara rağmen durmadan üretiyor, istihdam sağlıyor, ihracat yapıyor. Sanayicilerimizin üretim ve ihracatta elde ettiği başarı, Türkiye'nin sanayi devlerinin yer aldığı araştırmaya da yansımış durumda. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan listelere baktığımızda İlk 500'de 8, ikinci 500'de ise 14 olmak üzere toplam 22 firmamızla devler liginde yer almanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca ilk 1000 ihracatçı listesinde de 12 Konyalı firmamız var. Bu rakamlar, Konya'nın sanayi odaklı kalkınma rotasında emin adımlarla yürüdüğünün göstergesidir. Ülkemizin sanayi devleri arasında yer alarak bizlere bu gururu yaşatan sanayicilerimizi, çalışanlarımızı ve bu başarıda emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Gelecek yıllarda bu listelerde daha fazla firmamızın yer alacağına inanıyorum."

"Bu başarı bizlere umut ve gurur vermektedir"

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk de listede Konya'dan 14 firmanın yer almasının şehrin üretim gücünü bir kez daha tescillediğini belirtti.

Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"İSO İkinci 500 listesinde 14 firmamızın yer alması, Konya'nın sanayi potansiyelinin ve üretim iştahının somut bir göstergesidir. Sanayicilerimizin ortaya koyduğu bu başarı bizlere umut ve gurur vermektedir. Konya Ticaret Odası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin üreticisinin, sanayicisinin ve girişimcisinin yanında olmaya devam edeceğiz. İş dünyasıyla işbirliği içinde, Konya'nın ekonomik gücünü daha da ileriye taşıyacağız. Konya, sanayi ve üretim alanındaki istikrarlı yükselişiyle Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ederken İSO İkinci 500 listesine giren firmalarımız da bu başarının taşıyıcı sütunları olmayı sürdürmektedir. Şehrimizin gururu olan tüm firmalarımıza başarılarının devamını diliyoruz."