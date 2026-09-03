Konya'nın ilk 8 aylık ihracatı 2,3 milyar doları aşarak yüzde 4,2 arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'nın ilk 8 aylık ihracatı 2,3 milyar doları aşarak yüzde 4,2 arttı

Konya\'nın ilk 8 aylık ihracatı 2,3 milyar doları aşarak yüzde 4,2 arttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya, Ağustos'ta 300 milyon dolarlık ihracat yaptı; yılın ilk 8 ayında ihracat yüzde 4,2 artarak 2 milyar 347 milyon dolara yükseldi. Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, küresel belirsizliklere rağmen kentin üretim gücünün devam ettiğini belirterek, firmaları yeni pazarlarla buluşturmak için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Konya, Ağustos ayında 300 milyon 245 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, yılın ilk 8 aylık döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artırarak 2 milyar 347 milyon dolara taşıdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ağustos 2026 ihracat verilerini değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın Ağustos ayında 300 milyon 245 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artış kaydettiğini belirtti. Yılın 8 aylık dönemindeki artışın devam etmesini önemli bulduklarını belirten Öztürk, "2026 yılının ilk 8 ayında ihracatımız 2 milyar 347 milyon dolara ulaşarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 arttı. Küresel ticarette rekabetin ve belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde Konya iş dünyamız üretmeye ve dünya pazarlarında güçlü bir şekilde yer almaya devam ediyor. Yılın kalan döneminde de ihracatımızı artırmak, firmalarımızı yeni pazarlarla buluşturmak ve Konya'nın Türkiye ihracatından aldığı payı daha yukarı taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Öztürk, "Üreten ve dünyaya açılan Konya iş dünyamızın ortaya koyduğu bu başarılı tabloda emeği bulunan tüm firma temsilcilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Selçuk Öztürk, İhracat, Ekonomi, Ağustos, Konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'nın ilk 8 aylık ihracatı 2,3 milyar doları aşarak yüzde 4,2 arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Netanyahu: Gazze’nin yüzde 60’ında işgali genişleteceğiz Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
KKTC Başbakanı Üstel: Girne’de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı KKTC Başbakanı Üstel: Girne'de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü

15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:53
Otomotiv dünyasında deprem 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
14:48
Fenerbahçe’de 45,5 milyon euro buhar oldu
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
14:32
Altın yeniden sahnede 7 aydır böylesi görülmemişti
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 15:43:32. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'nın ilk 8 aylık ihracatı 2,3 milyar doları aşarak yüzde 4,2 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement