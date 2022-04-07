Konya sanayisi Afrika ülkelerine tanıtıldı - Son Dakika
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Konya sanayisi Afrika ülkelerine tanıtıldı

07.04.2022 14:09
Konya sanayisi Afrika ülkelerine tanıtıldı

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Etiyopya İş Formu Konferası'nda Konya sanayisi, Afrika ülkelerinin temsilcilerine anlatıldı.

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye- Etiyopya İş Formu Konferası'nda Konya sanayisi, Afrika ülkelerinin temsilcilerine anlatıldı.

Türkiye-Etiyopya İş Formu Konferansı, Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), Etiyopya Ticaret Odası ve Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile Türkiye Cumhuriyeti hükumetinin de destek ve katkılarıyla Ankara'da geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Programda konuşan SANKON Konya İl Başkanı ve İç Anadolu Bölge Başkanı İş Adamı Koray Eken, katılımcılara Konya şehrinin sanayi anlamındaki gelişimini anlattı.

"İşbirliğimizi çok önemsiyoruz"

Etiyopya Devleti Ticaret Odası Sektörlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Aynalem Abayneh ise, Etiyopya şirketleri olarak Türk şirketleri ile işbirliğine çok önem verdiklerini söyledi. Dr. Aynalem Abayneh konferasta çok sayıda katılımcı SANKON üyesi Türk şirketlerine Etiyopya Devleti yatırım olanakları hakkında sunum yaptı. Dr. Aynalem Abayneh sunumunda "Etiyopya Ticaret Odası olarak Türkiye'nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşu olan SANKON ile işbirliğimizi çok önemsiyoruz ve çok mutluyuz. Türkiye ile Etiyopya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla SANKON ile işbirliğimiz her zaman devam edecektir" dedi.

"Afrika Kıtası'nda da 54 devlette faaliyet gösteriyoruz"

SANKON Afrika Kıtası'ndan Sorumlu Temsilcisi Boussmara Abdelaziz da, SANKON kuruluşu, Etiyopya ve bütün Afrika Kıtası'ndaki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Boussmara Abdelaziz, "Afrika Kıtası'nda da 54 devlette faaliyet gösteriyoruz. Afrika Kıtası'nda bulunan SANKON üyesi şirketlerimiz olarak Türkiye ile Afrika Kıtası arasında ekonomik ticari ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamaya büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye-Etiyopya İş Formu Konferansı'nda SANKON, her sektör de faaliyet gösteren 400 den fazla şirketle Türkiye'yi temsil ederken, Etiyopya Ticaret Odası da çok sayıda şirket le Etiyopya'yı temsil etti. Konferans, Türkiye ve dünya devletlerinde internet üzerinden canlı olarak izlendi. - KONYA

Konya sanayisi Afrika ülkelerine tanıtıldı

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Etiyopya, Türkiye, Afrika, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya sanayisi Afrika ülkelerine tanıtıldı - Son Dakika


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