Konya savunma sanayide vites yükseltti: İhracat 10 yılda 5 kat arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Konya savunma sanayide vites yükseltti: İhracat 10 yılda 5 kat arttı

Konya savunma sanayide vites yükseltti: İhracat 10 yılda 5 kat arttı
30.07.2025 13:58
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Türkiye'nin tahıl ambarı Konya, savunma sanayisindeki yükselişiyle dikkat çekiyor.Son 10 yılda sektördeki ihracatını 5 kat artıran şehir, 2024'te 165,7 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 96 milyon doları aştı. Kısa namlulu silah üretiminden yüksek hassasiyetli parçalara kadar birçok alanda üretim yapan Konya yerli savunma sanayinin en güçlü destekçilerinden biri haline geldi.

Konya'da kısa namlulu silah üretiminden mekanik parçalara kadar birçok alanda faaliyet gösteren 51 tedarikçi firma bulunuyor. Kentte toplamda 12 binden fazla nitelikli iş gücü yer alırken, üretimdeki ustalık ve teknolojiyle dikkat çeken şehir, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltan önemli bir merkez haline geldi.

KONYA'DAN SAVUNMA SANAYİ İHRACATI ATAĞI

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, kentin savunma ve havacılık sanayi ihracatında Türkiye'nin 4. büyük şehri olduğunu vurguladı. Büyükeğen, "Firmalarımız Milli Savunma Bakanlığı onaylı, üretimde kalite standartları oldukça yüksek. Her geçen yıl ihracatımız büyüyor." dedi.

SAVUNMA SANAYİ FUARI 5-7 KASIM'DA

Bu yıl 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları ile sektör temsilcileri bir kez daha şehirde bir araya gelecek. Etkinliğe katılmak isteyenler detaylara savunma.kso.org.tr adresinden ulaşabiliyor.

Konya savunma sanayide vites yükseltti: İhracat 10 yılda 5 kat arttı

SAVUNMA EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise "Bu şehir, küçük kalibreli silahlardan yüksek hassasiyetli mekanik parçalara kadar birçok alanda üretim yapıyor. Üretilen her parça, dışa bağımlılığı azaltıyor ve savunma ekonomimize katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Ekonomi Konya savunma sanayide vites yükseltti: İhracat 10 yılda 5 kat arttı - Son Dakika

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