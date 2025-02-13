Konya Şeker'den Çiftçilere 6.2 Milyar Lira Ödeme - Son Dakika
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Ekonomi

Konya Şeker'den Çiftçilere 6.2 Milyar Lira Ödeme

Konya Şeker\'den Çiftçilere 6.2 Milyar Lira Ödeme

Konya Şeker, 2024-2025 kampanya dönemi pancar bedellerini 14 Şubat 2025'te yatıracak.

13.02.2025 14:15
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Konya Şeker, 2024-2025 kampanya dönemi için 6 milyar 272 milyon 593 bin lira nakdi pancar bedelini 14 Şubat 2025 tarihinde çiftçilerin hesabına yatıracak.

2024-2025 kampanya döneminde 3 milyon 775 bin 365 ton pancar alımı gerçekleştiren Konya Şeker, üretici ortaklarının pancar bedellerini hesaplarına yatırmaya başlıyor. 6 milyar 272 milyon 593 bin lira nakdi ödeme yapacak olan Konya Şeker, 14 Şubat 2025 tarihinde saat 17.00'de pancar bedellerini üretici ortaklarının hesaplarına yatırmaya başlayacak. Üretici ortaklarına bugüne kadar ödenen 3 milyar 223 milyon 178 bin lira nakdi pancar bedeli ile birlikte toplamda 9 milyar 495 milyon 771 bin lira ödeme yapılmış olacak.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 2024-2025 sezonunda pancardan bekledikleri verimi elde ettiklerinin altını çizerek, iyi bir sezon geçirdiklerini aktardı. Üreticinin refahını ön planda tutarak sürdürülebilir tarımsal üretimi destekleme gayretinde olduklarını da ifade eden Başkan Erkoyuncu, şeker pancarı üretiminin ülke ekonomisi ve tarımsal istihdam açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Başkan Erkoyuncu, "Güçlü üretim altyapımız ve çiftçimizin oluşturduğu sağlam tarımsal üretim gücü sayesinde başarılı bir sezon geçirdik. Verdikleri emek ve gayretlerden dolayı tüm üretici ortaklarımıza teşekkür ediyor, pancar bedellerinin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konya Şeker'den Çiftçilere 6.2 Milyar Lira Ödeme - Son Dakika

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