Konya Şeker'den fiyat artışı ile ilgili açıklama - Son Dakika
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Konya Şeker'den fiyat artışı ile ilgili açıklama

28.03.2022 17:09
Konya Şeker'den fiyat artışı ile ilgili açıklama

Konya Şeker son zamanlarda şeker fiyatların da yapılan artışla ilgili basın açıklaması yaptı.

Konya Şeker son zamanlarda şeker fiyatların da yapılan artışla ilgili basın açıklaması yaptı.

Konya Şeker'den yapılan açıklamada, "Son zamanlarda bazı marketlerde ürünlerimiz ile ilgili aşırı fiyat artışlarının yapılan incelemeler sonucu tek taraflı bir fiyat artırımı olduğu ortaya çıkmıştır. Bazı marketlerde özellikle Torku toz şeker üzerinde çok yüksek fiyatlar etiketlenmiş ve kamuoyunda da bu fiyatların şirketimiz tarafından yapıldığı algısı yayılmaya çalışılmıştır. Ürünlerimiz ile ilgili fabrika satışlarımız ve piyasada belirlenen satış rakamları incelenmiş ve sonucunda bazı satıcıların aşırı oranda kar oranı ile satış yaptığı anlaşılmıştır. Kurumumuz olarak marketlerin satışlarına etki etme hakkımız bulunmamaktadır. Yapılan araştırma ve incelemeler de ürünlerimizin satışı yapılan birçok markette ise daha makul fiyatlama olduğu görülmüştür. Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan yanlış algı spekülasyonunun önüne geçmek için halkımıza bu açıklamayı yapma ihtiyacı duymaktayız. Tüm ürünlerimizde doğallık ve kaliteden ödün vermeden üretimimize devam ediyoruz. Çiftçilerimizin alın teri ile yoğurulan ve halkımız tarafından üst sıralarda tercih edilen ürünlerimiz için yapılan spekülasyonları birlikte göğüs gereceğimize inanıyoruz" denildi. - KONYA

Konya Şeker'den fiyat artışı ile ilgili açıklama
Konya Şeker'den fiyat artışı ile ilgili açıklama

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Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya Şeker'den fiyat artışı ile ilgili açıklama - Son Dakika


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