Konya Tanıtım Günleri'nde Arzum OKKA ile Türk kahvesi keyfi

Arzum OKKA, İstanbul Yenikapı'da etkinlik alanında gerçekleştirilen 6. Konya Tanıtım Günleri'nde kahveseverlerle buluştu.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından geleneksel hale getirilen Konya Tanıtım Günleri etkinliklerinde Arzum OKKA, dört gün boyunca özel standında misafirlerini ağırladı. Türk kahvesi kültürünü tüm dünyaya tanıtmayı kendine misyon edinen Arzum OKKA'nın standına uğrayan katılımcılar, tam kıvamında, bol köpüklü ve eşsiz lezzetteki Türk kahvesinin tadına varma fırsatı elde etti.

Bugüne kadar on binlerce kişiyi ağırlayan Konya Tanıtım Günleri ile sadece İstanbul ve çevre illerde yaşayan Konyalılar'ın bir araya getirilmesi değil, ilin tarihiyle, kültürüyle, insanıyla, hoşgörüsüyle tüm İstanbullular'a tanıtılması ve iki şehrin kaynaştırılması amaçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Konya'nın sosyal, kültürel ve ekonomik tüm değerlerinin tanıtımı niteliğinde olan Konya Tanıtım Günleri'nde Arzum OKKA markasıyla yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Etkinliğin kadim kent Konya'nın en başta zengin yemek kültürünün tanıtımı için büyük önem taşıdığını ifade eden Kolbaşı, şunları kaydetti:

"Arzum olarak biz de sektörümüzle gastronomiyi yakınlaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim elektrikli ev aletlerimiz; Türk kültüründe olan Türk kahvesi, çay, ayran, boza, salep ve ıhlamur gibi içeceklerin pratik bir şekilde hazırlanmasına imkan veriyor. 500 yıllık Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymayı kendisine misyon edinen bir marka olarak, Türk kahvesi keyfini daha çok insana yaşatabilmek için yıllardır var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye'nin ve dünyanın pek çok noktasındaki tanıtım günleri, festivaller ile özel etkinliklere katılarak kahveseverlerle buluşuyoruz. Konya Tanıtım Günleri'nde özel standımızdaki tadım etkinliklerimizde misafirlerimizi ağırlamaktan, Türk kahvesi keyfini yeniden tanımlayan, her seferinde okkalı, aynı enfes lezzet deneyimini sunan Arzum OKKA ile yapılmış Türk kahvesi lezzetini sunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduk."