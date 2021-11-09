Konya Ticaret Borsası
09.11.2021 15:50
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,535 lira, en yüksek 3,903 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,535 lira, en yüksek 3,903 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|3,535
|3,903
|Ekmeklik diğer buğday
|3,501
|3,805
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|3,654
|3,826
|Düşük vasıflı buğdaylar
|3,301
|3,736
|Makarnalık buğday
|3,815
|3,815
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,831
|2,899
|Mısır
|2,203
|2,936
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,902
|8,528
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