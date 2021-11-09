Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,535 lira, en yüksek 3,903 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

AK Partili Özkan'dan "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna yanıt: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç