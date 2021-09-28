Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,72, en yüksek 3,096 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,72
|3,096
|Ekmeklik diğer buğday
|2,753
|2,803
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,801
|3,001
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,75
|3,008
|Makarnalık buğday
|3,134
|3,219
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,542
|2,593
|Mısır
|2,509
|2,802
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,412
|8,37
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Konya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi