Konyaaltı'nda akşam pazarı kurulacak - Son Dakika
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Konyaaltı'nda akşam pazarı kurulacak

04.03.2022 12:30
Konyaaltı'nda akşam pazarı kurulacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bölge halkının pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla Konyaaltı'nda akşam pazarının kurulmasının önünü açmak istediklerini dile getirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bölge halkının pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla Konyaaltı'nda akşam pazarının kurulmasının önünü açmak istediklerini dile getirdi.

Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak'ı ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pazar esnafının ihtiyaçlarını dinleyerek, kendilerine iletilen talepleri yerine getireceklerini ifade etti. Konyaaltı'nda esnafın kazancını artıracak adımlar atmak istediklerini ifade eden Esen, "Odamızın tarafımıza ilettiği ihtiyaçları çözeceğiz. Bunun yanında ilçemizde akşam pazarı kurulmasının önünü açmak istiyoruz. Bu konuda Pazarcılar Odamızın yapacağı çalışmaları ve teklifleri destekleyeceğiz" dedi. Konuyla ilgili düzenlenecek projelere destek vereceklerini belirten Esen, bunun hem esnafın kazancını artıracağını hem de bölge halkının büyük bir ihtiyacının karşılanmış olacağını belirtti.

"Esnafın yüzü gülsün"

İlçe esnafını her fırsatta ziyaret ederek, taleplerini dinleyen Başkan Esen, gerek ekonomik zorluklar gerekse de pandemiden kaynaklanan olumsuzlukların esnafa yansımaması için birçok adım attı. Konyaaltı esnafını tek çatı altında toplayacak olan Konyaaltı Esnafım uygulaması ile bölge esnafının dijital ortamdaki yükünü hafifletmeyi hedefleyen Esen, taksi duraklarının da iyileştirme ve ihtiyaçlarını giderdi. Bunun yanında Hurma Mahallesi sakinlerini yıllardır beklediği pazar yeri sorununu, geçici bir pazar yeri kurarak gideren Esen, kalıcı pazar yeri için belirlenen bölgenin mülkiyet sorunun çözülmesi için çalıştıklarını belirtti. Esen, "Esnafımızın yüzü gülsün istiyoruz. Bunun için de onlarla sık sık bir araya geliyor, taleplerini dinliyoruz. Bize iletilen talepleri de ivedilik ile çözdük ve çözmeye devam ediyoruz. Biz hizmetimizi yaparız, takdiri halka bırakırız" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı'nda akşam pazarı kurulacak

YORUMLAR
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Başkan Esen: '8 projemiz şu an ayakta ve bitmek üzere' Başkan Esen: '8 projemiz şu an ayakta ve bitmek üzere'

Semih Esen, Konyaaltı, Hisarcık, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konyaaltı'nda akşam pazarı kurulacak - Son Dakika


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