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Konyaaltı'ndan seracılara ücretsiz briket yakıt desteği - Son Dakika

Konyaaltı'ndan seracılara ücretsiz briket yakıt desteği

26.01.2022 15:15
Konyaaltı'ndan seracılara ücretsiz briket yakıt desteği

Konyaaltı Belediyesi 'Doğa Dostu Yakıt Briket Projesi' ile park ve bahçe budama atıklarından elde ettiği briket yakıtları, ilçede serada üretim yapan vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

Konyaaltı Belediyesi 'Doğa Dostu Yakıt Briket Projesi' ile park ve bahçe budama atıklarından elde ettiği briket yakıtları, ilçede serada üretim yapan vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları içerisinde düzenli olarak toplanan park ve bahçe atıkları, ön parçalama, kurutma, öğütme ve presleme işlemlerine tabi tutularak biyobrikete dönüştürülüyor. Budama atıklarının geri dönüşümünden sıfır maliyetle elde edilen biyokbriket, bölgede yaşayan ve seracılık yapan çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor.

"128 bin 400 kilogramlık destek"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, budama atıklarının geri dönüşümünden elde ettikleri yakıt briketlerini vatandaşlara dağıtarak ekonomilerine katkı yaptıklarını söyledi. Başkan Esen, "Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz geri dönüşüm merkezimizde yaptığımız işlemlerle hazır hale getirdiğimiz briketleri, belediyemizi arayarak talep eden vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu çalışmayla çevremizi düzenlerken vatandaşlarımızın ekonomisine de fayda sağlıyoruz. Bu proje kapsamında geçen yıl toplam 128 bin 400 kg yakacağı vatandaşlarımıza ulaştırdık" dedi.

"Yakıt maliyetini düşürdü"

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği bu günlerde seralarında yetiştirdikleri ürünlerin başında 'don' nöbeti tutan üreticilerden Hacısekiler Mahallesi'nden Ramazan Sakin, havanın soğuk olması dolayısıyla seralarının sobalarını sürekli yaktıklarını söyledi. Sıcaklığı belli bir seviyede tutmak için sürekli odun takviyesi yapmak durumunda olduklarını kaydeden Sakin, "Önceki gece kar yağmaya başladı. Normal şartlarda akşam 21.00'de başlayıp sabaha karşı 05.00'e kadar yakarız. Bugünlerde sabah hava aydınlanmasına rağmen sobaları yakmaya devam ediyoruz. Böyle zamanlarda yakıt maliyetlerimiz de çok fazla oluyor. Ekonomik gücümüzün buna yetmesi mümkün değil" diye konuştu. - ANTALYA

Konyaaltı'ndan seracılara ücretsiz briket yakıt desteği
Konyaaltı'ndan seracılara ücretsiz briket yakıt desteği
Konyaaltı'ndan seracılara ücretsiz briket yakıt desteği
Konyaaltı'ndan seracılara ücretsiz briket yakıt desteği

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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Konyaaltı Belediyesi, geri dönüşüm, Konyaaltı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konyaaltı'ndan seracılara ücretsiz briket yakıt desteği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Konyaaltı'ndan seracılara ücretsiz briket yakıt desteği - Son Dakika
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