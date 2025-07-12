Kooperatifçilik Kısa Film Yarışması Başvuru Süresi Uzatıldı

Ticaret Bakanlığınca düzenlenen kooperatifçilik konulu kısa film yarışmasının başvuru süresi uzatıldı, katılım herkese açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edildi.

Kooperatifçilik bilincinin güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve kooperatifçilik kültürünün özgün bakış açılarıyla yaygınlaştırılması amacıyla Ticaret Bakanlığınca "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Kooperatifçilik Konulu Kısa Film ve Fotoğraf Yarışmaları" için başvurular, 11 Nisan'da alınmaya başlandı.

Kamuoyundan gelen yoğun talep üzerine, Kısa Film Yarışmasına ilişkin katılımcı kapsamı genişletildi ve yarışma 18 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının katılımına açık hale getirildi.

Ayrıca başvuru süresi, 13 Temmuz'dan 15 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Güncellenmiş şartname ve başvuru detaylarına, Bakanlığın internet sitesinden erişilebilecek.