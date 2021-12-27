Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ürünlerinin toptan ve perakende satışının yapıldığı KoopGrooss Mağazası'nın 3'üncüsü Gaziantep'te açıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, Şahinbey ilçesindeki Güneykent Mahallesi'ndeki açılışta, Tarım Kredi'nin Türkiye'nin bir çiftçi kuruluşu olduğunu vurguladı.

Tarım Kredi'nin 17 bölge birliği, 1615 kooperatifi, 200 hizmet bürosu, 19 iştiraki yapılanmasıyla çiftçinin hizmetinde olduğunu ifade eden Arpa, "Tüm dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye'de de Tarım Kredi Kooperatifleri bir elini çiftçiye uzatırken diğer taraftan da tüketicinin yanında yer alıyor. Üretici ile tüketici arasında köprü olma noktasında yapılanmasını hızlı bir şekilde geliştirerek dönüştürüyor." dedi.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım ise 5 yıllık strateji planı hazırladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sene başında belirlediği 500 market hedefine ulaştıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 13 lojistik merkezimiz var, bunlar sayesinde birçok ilde mağaza açıldı. 2022'nin ilk 6 ayından itibaren Türkiye geneline yaygın 13 lojistik merkezinde 81 il ve potansiyel ilçelerin tamamında yaygınlaşmaya devam edeceğiz. Girdi maliyetlerinde de bir indirim olması normaldir. Tarım Kredi olarak vatandaşlarımızın yanında yer almak için girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden indirimleri fiyatlarımıza yansıtmaya başladık. Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık. Fiyatlar yukarı doğru çıkarken fiyatlarımızı aşağıda tutarak regülasyon görevinde öncülük yaptık, şu anda fiyatlarımızı aşağı alırken ilk hareketi yaparak da piyasada öncülük yaptık."

Açılışa, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan ve şirket yöneticileri katıldı.