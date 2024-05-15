Köprü ve otoyol fiyat artışlarının enflasyona etkisi sınırlı olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Köprü ve otoyol fiyat artışlarının enflasyona etkisi sınırlı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan ile sınırlı olacağını öngördüklerini belirtti. Bakan Şimşek, mali disiplini güçlendirmek için alınan kararlarda dezenflasyon hedefinin göz önünde bulundurulduğunu ve enflasyonla mücadeleye desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

15.05.2024 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan ile sınırlı olacağını öngörüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisini değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil yaklaşık 0,05 puan ile sınırlı olacağını öngörüyoruz. Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız. Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz. 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi' ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Köprü ve otoyol fiyat artışlarının enflasyona etkisi sınırlı olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyol zammının yıllık enflasyona etkisi sınırlı olacak Köprü ve otoyol zammının yıllık enflasyona etkisi sınırlı olacak
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Fena raconlar kesti Aziz Yıldırım’dan ortalığı ayağa kaldıracak sözler Fena raconlar kesti! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıracak sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
13:42 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural’ın son hali Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali
11:57 Bomba iddia Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı
11:57 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:08:06. #1.11#
SON DAKİKA: Köprü ve otoyol fiyat artışlarının enflasyona etkisi sınırlı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement